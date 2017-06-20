歼-31将首次亮相巴黎航展

台媒称，中国航空工业集团18日公布，中国大陆第四代多用途隐形战斗机歼-31将首次参加巴黎航空展，中国航空工业旗下的“翼龙”系列军用无人机也将亮相。
据台湾“中央社”6月18日报道，歼-31是中国大陆自制的双发动机单座中型隐形战机，2012年10月完成首次飞行测试，2014年11月在中国国际航空航天博览会（珠海航展）上首次公开飞行，2015年11月在迪拜航空展展出。
据中新社报道，第52届巴黎航空展将于19日至25日举行，中国航空工业旗下沈阳飞机工业集团生产的歼-31模型机将首次参加巴黎航空展。
据报道，歼-31是“主导未来战场的最新型多用途战斗机”，具有高生存力及优异的电子对抗性能。
歼-31的改良版2016年12月进行首次试飞，航空电子系统、雷达和发动机等都有所改进。中国大陆军事专家尹卓曾指出，歼-31离定型还需要一段时间，未来不排除成为航空母舰舰载机。
报道称，除展示歼-31，中国航空工业的“翼龙”系列中高阶军用无人机也将在本届巴黎航空展亮相，包括“翼龙”-1、“翼龙”-2无人机系统。其中，“翼龙”-2无人机全尺寸模型将首次在巴黎航空展进行馆外静展。
另外，中国航空工业旗下武装直升机直-10ME、直-19E，新一代中型多用途运输机运-9E也将首次在巴黎航空展上展示。
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