美报告指中国强化海上攻击力

【日本《朝日新闻》6月8日报道】题：中国重视潜艇攻击能力
美国国防部6日发表2017年度《涉华军事与安全发展报告》。报告特别重视中国海军提高潜艇攻击能力问题。这份报告指出，中国海军已经从守卫接近本土海域的“近海防御”战略转向“远海防卫”战略，开始把太平洋和印度洋纳入视野。其中尤为受到重视的是实现潜艇能力的现代化。
报告说，现在中国有5艘攻击型核潜艇，4艘弹道导弹核潜艇，54艘常规潜艇。报告认为，到2020年，中国潜艇数量将增加到69至78艘。报告指出，2020年代上半期，中国将开始建造新的弹道导弹核潜艇。中国重视海上核军力，希望利用不易被敌人发现、作战范围广的核潜艇来提高核武器的反击能力。
一家对世界各国海军力量进行分析的军事杂志指出，美国拥有69艘核潜艇，在攻击能力上大大超过中国。据悉，中国正加紧提高用以抗衡美军的潜艇攻击能力。此外，关于中国宣称拥有主权的冲绳县尖阁诸岛（即我钓鱼岛及其附属岛屿——本报注），报告指出，“美国承认日本的管辖权，仍将其纳入《日美安保条约》第五条适用范围”去年的报告没有关于第五条的表述。
【日本《产经新闻》6月8日报道】题：中国正在培养尖阁诸岛奇袭部队
美国国防部6日发布中国军力年度报告指出，为进攻台湾和进行南海岛屿防卫，中国人民解放军正致力于提高两栖部队的登陆作战能力。报告指出，中国陆军提高登陆能力的主要目的在于进攻台湾，海军陆战队提高登陆能力的主要目的在于进行南海岛屿防卫。
报告指出，中国海军陆战队正在广东省实施强袭登陆作战训练。报告预测，中国建造的首艘国产航母将确保到2020年具备初步作战能力。报告指出，为实现“近海防御”和“远海防卫”相结合的“混合战略”，中国正推动海军现代化。
报告指出，中国去年2月开始在非洲吉布提建设首个海外军事基地，预计今年内完成施工。报告认为，中国很可能在巴基斯坦等其他友好国家陆续建设基地。
【美国《华尔街日报》网站6月7日报道】题:中国批评五角大楼报告，敦促美国放弃“冷战”思维
美国国防部日前发布的中国军力报告警告称,中国在亚洲以外地区的军事野心越来越大。对此中国回应称，美国的报告是不负责任的，并表示中国的国防政策是为了维护国家主权。
五角大楼周二发布的最新中国军力报告说，中国军队可能在加强维护国门附近领土主张能力的同时，正试图把行动范围扩展到亚洲以外地区。中国外交部发言人华春莹周三在例行记者会上说:“中国的国防建设是为了维护国家独立、主权和领土完整。”她批评美国还在用冷战思维看待问题，并表示五角大楼的报告“罔顾事实”。
中国国防部发言人吴谦在周三说，美方报告中的指责“纯属臆测”。他说中国“不搞军事扩张，不谋求势力范围”。五角大楼的报告提到中国军队在吉布提建设的第—个海外军事基地，并预测中国将寻求在巴基斯坦等其他友好国家建设更多基地。华春莹回应称，这是一种臆测性说法。她说中巴“两国长期以来在各领域开展广泛合作,致力于互利共赢”。
五角大楼的报告还首次审视了中国的“'海上民兵力量”，北京利用它在附近海域维护海上主权主张。美国海军军事学院中国海上战略专家安德鲁•埃里克森说:“海上民兵力量实际上处于中国在南海推进主权主张的前线。”
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