女子连吃几根冰淇淋之后头疼，被确诊“脑结冰”

管住嘴很重要，炎热的天气，大家在吃冰消暑的时候，记得要有节制哦。不然，有可能会惹上你连名字都没听过的病……
近日，有媒体报道，江苏淮安的孙女士在连吃了几个冰激凌后，感觉头疼，睡不着觉。经检查，孙女士被诊断患上“脑结冰”(因大量快速进食冰冷食物刺激口腔而引发的一种头痛连锁反应)。
咦？大脑也能"结冰"？
据介绍,“脑结冰”是一种形象的说法，在上世纪八十年代,西方医学界将这种神经性头痛取名为“冰淇淋头痛”，讲的就是大量食用冰淇淋之后引发的头部神经疼痛的情况。
一般有两种原因会导致冰淇淋头痛：一是患者本身有偏头痛的病史，突然遇冷受刺激了，诱发神经痉挛,引起头痛；二是冷饮刺激到下腭部肌肉神经，并传导到脑部中枢神经，从而引发头痛、晕眩等症状。
至于孙女士的病因，江苏一医院神经内科副主任医师赵培祥介绍，一次进食大量冰冷食物以后，引起口腔温度急剧下降，刺激到因候补蝶腭神经节，向大脑发出错误的信号，从而引起脑补血管剧裂地收缩，引发患者头疼。
这个时候，人会感觉额头中部或太阳穴附近非常疼痛，有的人甚至会恶心呕吐。疼痛会持续几十秒钟甚至更长，如果之前有偏头痛的病人，更容易出现这种情况。
人颅内动脉血管对疼痛很敏感，高温季节，运动劳作后头部易出汗，这时血管扩张，如果骤然遇冷，如猛吃冰激凌、冷水冲洗，可能引起颅内血管功能异常，出现头刺痛、发晕、眼发黑、呕吐等症状。
为预防“冰激凌头痛”，医生提醒，夏天食用冷饮需适量，吃冰西瓜喝冰饮料也要含一含再下肚。
如果一天里多次吃，每次间隔最好在2小时以上。有相关病史者更应慎食冷饮，远离寒冷环境，少吹空调。年轻人应该注意，夏天大量运动后一定要用温水冲洗，避免用冷水冲凉。此外，患有心脑血管病的老人更需要注意。
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