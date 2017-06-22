美再派B-1B轰炸机赴韩军演

【韩联社首尔6月20日电】据韩军消息人士20日透露，美国两架B-1B战略轰炸机当天飞抵韩半岛，与韩空军F-15K战斗机进行联合军演，展现遏制朝鲜军事威胁的意志。
由于日前青瓦台统一外交安全事务特别助理文正仁所谓“可缩减向韩出动的美国战略武器和韩美军演规模”的言论引发争议，美军出动B-1B轰炸机更是引人关注。有观点认为，该举措说明美国不会受“缩减战略力量”言论影响，彰显今后将继续在韩半岛投入战略武器的意志。对此，军方有关人士澄清，B-1B轰炸机是根据既定联演计划来韩参演。两架B-1B战略轰炸机将经由济州岛以南，飞往半岛东部海域，与韩军F-15K进行联演后，在江原道参加模似轰炸演习。
上月29日，以上两架轰炸机在朝鲜射弹仅5个小时后飞抵韩囯东部海域上空，与“卡尔•文森”号航母进行联合演习。本月1日，该轰炸机再次飞抵半岛上空参加军演。B-1B轰炸机是美国三大战略轰炸机之一，从关岛基地起飞两个半小时即可抵达半岛参与作战，且单次可携带并投掷大量炸弹，因此朝鲜对B-1B亮相半岛反应敏感。
【美联社首尔6月20日电】韩国表示，美国在联合军演中派出两架超音速轰炸机在朝鲜半岛上空飞过，以展示武力。美韩战机定期举行演习，但周二美国轰炸机的飞行发生在最近被朝鲜释放的美国大学生死后不久。韩国国防部表示，派出B-1B轰炸机是美韩例行演习的一部分，旨在威慑朝鲜。美军表示，这些轰炸机与日本和韩国空军联合举行演习，展示美国及其盟友的团结一致。
【共同社首尔6月20日电】一名军方官员说，韩国空军计划周二在其领空与美囯B-1B战略轰炸机进行联合演习。这名韩国空军官员在记者会上说，空中联合演习将持续约两三个小时，但该官员未提供进一步细节。演习正值朝鲜半岛紧张关系加剧之时。朝鲜正不顾国际社会的警告，继续试射弹道导弹。上个月两个盟国进行了类似的联合空中演习，这引起朝鲜的指责。
【韩联社韩国议政府市6月20日电】驻韩美军第二师师长西奥多•马丁19日在京畿道议政府的红云营接受韩联社专访时表示，韩美需进行更多联合演习。此番话被视为反驳韩国总统府青瓦台统一外交安全事务特别助理文正仁日前在美国的争议言论，即“若朝鲜停止核导开发，可缩减向韩出动的美国战略武器和韩美军演规模”。
另外，马丁对驻韩美军“阿帕奇”直升机数量翻番寄予厚望。今年年初，驻韩美军第二师麾下航空旅新增一支“阿巾奇”直升大队。马丁说，近两年来，驻韩美军提升了执行涉大规模杀伤性武器特殊任务的熟练程度。美军正在进行最近乎实战的演习，以应对最糟糕的情况。
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