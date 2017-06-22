欧盟批华受挫显中国影响力

美媒称，中国长期以来一直通过帮助贫困国家修建昂贵的道路和港口的方式赢得外交盟友。现在，它似乎也通过相似的方式在欧洲赢得了一个国家的支持。
据美国《纽约时报》网站6月19日报道，联合国人权理事会本月在日内瓦举行的一次会议上，欧盟试图重新提起对中国人权问题的关注，但是被成员国希腊阻止。希腊外交部发言人称“这种批评缺乏建设性”。
报道称，随着希腊面临来自国际债权国的压力以及来自其在欧洲传统的富国盟友的冷遇，它正在日益努力争取中国的贸易和投资。中国最大的航运公司中远集团去年购入希腊比雷埃夫斯港的多数股权。今年9月，中国将成为在塞萨洛尼基港举办的希腊年度国际商业博览会上的“主题国”。
希腊的港口对于中国政府的“一带一路”倡议至关重要，这是一项横跨亚洲、非洲和欧洲的大型基础设施建设项目。
希腊外交部发言人表示，最好是在布鲁塞尔与北京的外交官举行的非公开会议上提出人权问题。
另据美国《华尔街日报》网站6月20日报道，希腊近日否决了欧盟关于中国人权的声明，凸显出中国对财政拮据的希腊投资数十亿美元所换来的回报。
报道称，去年中国在西欧掀起的收购浪潮引发了外界对丧失尖端技术所带来的商业代价的担忧。但分析人士、外交官员和人权组织表示，人们忽略的是，中国对欧洲欠发达国家的投资已经在很大程度上换来了后者对中国人权记录的沉默。
中国为南欧和东欧的大型基建项目提供了资金援助，向财政吃紧的希腊、匈牙利、克罗地亚和葡萄牙等国投资几十亿欧元用于建设铁路、电网、公路和桥梁。
报道称，对于面对国际债权人要求削减公共支出压力的希腊来说，中国的资金至关重要。在中国的帮助下，希腊最大的港口得到修缮，国有电网运营商也获得了喘息之机。
在否决欧盟声明前，希腊就已经向其他欧盟成员国表示，其对欧盟抨击中国人权状况的做法感到不安。
中国领导人将希腊称为中国在欧盟最值得信赖的朋友之一。除希腊外，匈牙利和克罗地亚也曾阻止欧盟发表批评中国的声明。去年，针对中国在南海的强硬立场，这三个国家多次反对欧盟代表28个成员国发表声明。
美国智库国家亚洲研究局驻华盛顿的中国问题分析师纳德热·罗兰说，这些国家的经济状况较弱，希望得到中国的投资。
中国外交部发言人耿爽说，关于欧盟内部一些讨论的具体情况他并不掌握，但中方对有关欧盟国家坚持正确的立场表示赞赏。耿爽称，中方反对将人权问题政治化或借人权问题干涉他国内政和司法主权。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost