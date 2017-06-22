欧盟在英国脱欧谈判中占得先机

【埃菲社布鲁塞尔6月19日电】欧盟和英国今天在脱欧谈判的首次正式讨论中，就未来两年谈判的重点问题和日程达成了一致意见。首次正式讨论持续了8个小时。双方确定的谈判重点问题包括生活在英吉利海峡两岸的欧盟和英国公民的权益、英国与爱尔兰的边界安排、脱欧金融协议等。
欧盟英国脱欧事务首席谈判代表米歇尔•巴尼耶和英国脱欧事务大臣戴维•戴维斯在一个联合记者会上介绍了上述情况。按照规定，欧盟与英国应在2019年3月29日前就英国脱欧达成协议。在这一期限之前，双方将每个月用一周时间进行谈判。戴维斯表示，首次正式讨论的大部分时间被英国与爱尔兰边界问题占用。该问题的解决应该尽力避免威胁到地区和平及政治稳定。巴尼耶表示，欧盟希望严格履行1998年的耶稣受难日协议(即北爱尔兰和平协议)，同时应该确定英国脱欧后与欧盟边界的服务和商品贸易安排。
【西班牙《国家报》网站6月19日报道】英国与欧盟的脱欧谈判第一章以欧盟的胜利宣告结束。英国周一接受了布鲁塞尔提出的所有商讨脱欧的谈判条件。英国脱欧事务大臣戴维斯与欧盟英国脱欧事务首席谈判代表巴尼耶结柬首次会谈后，在布鲁塞尔承认了这一点。有人担心这一最初的让步将使谈判进程向着有利于欧盟的方向发展。为了打消这种疑虑，戴维斯表示:“最重要的不是谈判怎样开始，而是怎样结束。”
在场面上，双方的谈判代表极力传递着谈判“开局良好”的信息。巴尼耶和戴维斯在布鲁塞尔的欧盟总部举行了首场谈判，双方一致表示，这次讨论是“有意义”和“富有成果”的。两人都强调，双方已就整个谈判进程的安排达成了一致意见。戴维斯接受了英国此前一直拒绝接受的条件：同意先与欧盟“协议离婚”，然后才能开始商谈未来与欧盟的关系(特别是贸易安排)模式。
只有当第一阶段取得足够的进展后，双方才能进入第二阶段。英国与欧盟就成立三个工作组达成了共识。这些工作组将聚焦三个议题：脱欧后欧盟公民在英国以及英国公民在欧盟国家的权利、英国要支付的巨额“分手费”、英国与爱尔兰的边界安排。欧盟强调，处理好这三个问题对实现英国“有序脱欧”至关重要。英国与欧盟还将设立一个由双方代表组成的专家论坛，致力于双方公民权益的维护。
英国谈判代表接受欧盟提出的谈判和工作模式，无疑是一个重大转折，同时也显示出英囯政府在最近的议会选举后的虚弱状态。在选举中，首相特雷莎•梅领导的保守党未能获得绝对多数席位，需要与其他党派组阁形成联合政府。此后，保守党内部在脱欧方式上的分歧导致英国政府面对欧盟提出的方案手足无措，只能妥协。戴维斯否认英国政坛出现的变化削弱了该国政府的谈判基础。他重申，英国政府的立场“没有变化”，英国将离开欧洲共同市场和关税同盟。
【美国《华盛顿邮报》6月19日报道】目前为止，欧盟国家领导人立场团结，称除非英国完全开放本国市场，否则欧盟也不对英国完全开放市场。欧洲方面要求的英国赔偿金也增加了，从几个月前的670亿美元增加到现在的1120亿美元，表明欧盟对英国首相梅的态度愈发强硬。保守党在本月英国的议会选举中失去多数席位后，梅大受打击，影响力大为削弱。这一出人意料的结果意味着即使在脱欧谈判进行过程中，梅作为英国领导人的地位也岌岌可危。
随着亲欧盟的马克龙赢得法国总统选举、德国总理默克尔9月胜选连任的确定性增加，欧洲变得更加自信。分析人士称，欧洲妥协的理由更少了。“他们可以更轻松地应对英国达不成协议就退出欧盟、破坏欧盟经济和欧元区稳定的情况。”位于伦敦的智库欧洲改革中心主任查尔斯•格兰特说。
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