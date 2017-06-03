为什么说德国物流巨头DHL实际上是中国新丝绸之路的开路先锋

新丝绸之路是一个规模庞大的体系，包含一系列新的运输线路、发展项目、贸易协议、关税同盟以及政治倡议，让中国至欧洲的沿线国家更好地联系起来，这在根本上是一个政府间事务。相关国家政府正致 力于搭建促进跨欧亚贸易的骨架，但新丝绸之路计划的血肉必须来自私营部门。所有那些新铁路线、港口和经济特区要想真正焕发活力,就必须吸引追逐利润的企业加入。
德国物流巨头DHL是新丝绸之路计划最早的接纳者之一，早在中国领导人提出“一带一路”倡议前就已经在欧亚大陆开拓新的联运路线。DHL在2008年参加跨欧亚贸易发展项目，当时的跨大陆贸易网络的名称是“欧亚大陆桥'。DHL发现，他们有大量客户希望能以比海运更快的方式在中国和欧洲之间运输货物，但又不想使用昂贵的空运。因此DHL开始创造性地开拓新的货运方式，在距离约9000公里的欧亚大陆两端运输货物。仅在2011年和2012年，该公司在亚洲和欧洲之间进行了超过200次试验性货运，最终设立了后來不久成为多个常规服务的标杆。
2013年，中国领导人宣布了 “一带一路”倡议。据DHL中国增值服务负责人扎法尔·恩金说，DHL等的就是这一刻。拥有新浮现的跨欧亚铁路网作为先锋，“一带一路”倡议可以保障DHL需要的可预测性和稳定性，能给客户提供更快的运输时效和固定的发货时间。自2013年以后，跨欧亚铁路网快速发展，如今欧洲15个城市通过39条线路与中国20多个城市连接起来。运输时效每年都在提髙——现在中国成都和波兰罗兹之间的货物运输、只需10天时间。据恩金说，货运量也在上升，去年同比翻了一番——今年也有望比去年翻一番。
跨欧亚铁路货运量有望达到空运的10%和海运的2%, DHL将在其中占有20%的市场份额。乍一看上去，这些数字似乎很小,但我们需要考虑这些事实:整体货运量的规模十分巨大，以及铁路运输的货物通常价值很髙。DHL在三条中欧陆上贸易走廊的表现都十分积极，其中包括从中国北上经由俄罗斯跨西伯利亚铁路、穿越哈萨克斯坦的路线，以及一条途经里海周边前往土耳其的新路线。像DHL这样的企业从 2008年以来就一直经营跨欧亚陆上贸易业务，拥有丰富的经验和优势，它们对于新浮现的“ 一带一路”铁路网的成功能起重要作用，让新丝绸之路吸引更多私人投资并展现生命力。（福布斯）
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