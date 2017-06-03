德“数字遗产”官司影响深远

【德国之声电台网站5月31日报道】白发人送黑发人，无疑是最为痛心的事情。柏林一对夫妇除了丧女之痛，还不得不面对一场旷日持久的官司。未成年女儿的死因至今不明，这对父母希望能在女儿的Facebook（脸书）账户里找到些许答案。于是他们诉诸法庭，要求脸书提供女儿的账户密码。
五年前，这对夫妇的女儿在一个车站跳下站台被列车撞死，直到今天，父母仍不清楚孩子是否是自杀身亡。为了查明真相，他们想打开女儿的脸书账户，翻阅孩子最后的通信往来。
现在的核心问题是，孩子去世后，家长是否能像继承其他物品一样继承孩子的网络账号。2015年，在柏林地方法庭的首轮审理中，法官判定这对夫妇有权继承已故女儿的脸书账号。
法官判定脸书要提供账号密码。脸书不服判决提起上诉。脸书公司的代表称，向家长开放账号也涉及那些曾在脸书上同这名女孩联络过的人，而他们当初相互联系时曾认为这种联系是隐秘的。
这个案例也同样引起专家学者的关注。
瑞士苏黎世应用科技大学信息服务管理专业讲师埃尔克•布鲁克科莱说：“我非常理解父母在痛失爱女后想看看她脸书账号的心情。但这同时涉及另外一个问题，即社交媒体运营商有没有权力准许亲友进入账号?死者在脸书等社交媒体里可能拥有自己的朋友圈，这些朋友曾同死者交换信息，但他们并不一定愿意同死者的亲友交换信息。”
我们数码化的遗产应当怎样处理，这个问题似乎变得越来重要。脸书制定了一系列规范，以便用户在数码世界里也能安排好自己的身后事。比如选项之一是用户死后账户全面销毁。还有一个选项是将账户转变为纪念模式。
用户去世后，他的名字旁边会出现“追悼”字样。在该模式下，任何人都将无法进入账号。这也正是目前柏林脸书官司的症结所在。这对夫妇在女儿14岁时，允许她开设了自己的脸书账户，前提条件是女儿要告知账号的密码。
然而，女儿去世后，当这位母亲试图进入女儿的脸书账户时被告知账号已转入追思模式。是谁设置了追思模式目前尚不消楚。今天柏林法院的判决，有可能在网络遗 产处理问题上具有里程碑意义。
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