IMF将中国GDP增幅预测上调至6.7%

国际货币基金组织（IMF）在对世界第二大经济体的年度审议中建议，中国必须趁其仍有稳定增长作为缓冲之际，加快经济改革。
英国《金融时报》网站6月15日报道，IMF14日表示：“改革需要取得更快进展，以确保中期稳定，并应对当前经济发展轨迹可能最终导致急剧调整的风险。”
然而，由于金融和房地产市场持续收紧，IMF承认“一些近期风险已经消退”。
IMF预测，今年中国国内生产总值（GDP）将增长6.7%（略微高于先前预测的6.6%），之后在2018年至2020年期间平均每年增长6.4%，与政府预测相符。
不过，据IMF第一副总裁戴维·利普顿表示，IMF认为，稳定的增长要求“开展深入的改革，改变当前依赖由信贷主导的投资和债务的增长模式”。
报道称，北京方面今年将遏制金融风险列为工作重点，担心国内金融和住房市场的泡沫。监管机构开始打击投机活动，约束从保险公司到房地产开发商等各类机构。
中国的地方政府出台了一系列措施来抑制主要城市的住房需求，导致房价停滞或下降，销售大幅下滑。房地产开发商的资金渠道受到挤压。
胡伟俊补充说：“金融和房地产市场近期的措施并不算是改革，而是收紧政策。他们肯定会降低短期风险，但长期风险仍然存在。”
法国《费加罗报》6月15日报道，IMF今年第二次上调了中国2017年的经济增长率。该机构14日称，预计中国今年的经济增长率将达到6.7%。
今年1月份该机构预计中国的经济增长率还仅为6.5%。但是在基础设施建设和房地产市场景气的拉动下，中国经济第一季度快马加鞭，令IMF在4月份将中国经济2017年的增长率上调至6.6%。
目前，谋求稳定的中国有关部门实行的是干预政策，在支持经济的同时控制金融风险。
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