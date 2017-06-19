【《俄罗斯报》网站6月15日报道】意大利从优质产品生产国变成了造假大国。这是意大利社会投资研究中心专家得出的结论。
意大利海关和财政卫队2016年开展了1.5万次行动，罚没2600万件假货。那不勒斯是造假最严重的的地区——24％的假货来自这里。其次是罗马（15.2％）和卡塔尼亚（10％）。
意大利不仅禁止造假和售假，连购买假货也是违法的。违反这项法律将被处以1000至10000欧元的罚款。
问题在于，售假带来的巨大利润让这个数字看起来微不足道。
社会投资研究中心统计，意大利假货贸易额达到69亿欧元。32.5％的假货是服装和饰品，这方面的销售额约22亿欧元。其次是音像制品、电子产品和小物件（价值约20亿欧元）。然后是食品、珠宝首饰和手表，这方面的假货近年来大幅增多，价值接近10亿欧元。
与2012年相比，假货贸易额增长了4.4％，这给意大利经济造成了严重损失，减少了10万个工作岗位和17亿欧元的税收。
意大利中小农场主协会近期的调查显示，1/3的意大利人认为，生产和购买假货应被处以监禁，而不是罚款。
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