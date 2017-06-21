正式纳入MSCI 中国A股将迎哪些利好？

金融市场又一只“靴子”落地。北京时间21日，中国Ａ股正式被纳入摩根士丹利资本国际公司（MSCI）新兴市场指数和全球基准指数（ACWI），连续四年“闯关”终获突破。作为中国资本市场对外开放的又一个里程碑，尽管Ａ股国际化前路并非坦途，但前景乐观可期。
【新闻事实】
MSCI21日宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数。
MSCI在当天发布的公告中表示，计划初始纳入222只大盘Ａ股，基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。MSCI计划分两步实施这一计划，第一步预定在2018年5月半年度指数评审时实施；第二步计划在2018年8月季度指数评审时实施。
MSCI表示，由于中国内地与香港互联互通机制取得积极进展，且中国交易所放宽了对涉及Ａ股的全球金融产品进行预先审批的限制，此次纳入Ａ股的决定在MSCI所咨询的国际机构投资者中得到广泛支持。
【深度分析】
自2013年开始，中国尝试加入MSCI指数系列的过程极大地促进了中国资本市场自身的改革，推进了A股市场与国际市场接轨。
短期看，Ａ股“闯关”成功会给国内市场带来一定增量资金。据瑞银预计，将有80亿美元至100亿美元追踪新兴市场指数的资金被动流入A股。和A股约700亿美元的日成交额和约8万亿美元总市值相比，资金流入规模有限，但市场信心有望得到提振。
长期而言，与MSCI互动，对于Ａ股的国际化进程是一个重要契机。未来海外投资者的参与度将提升，A股在机制上和制度上也将逐步走向完善，在MSCI指数中的占比有望进一步升高。
作为全球最具影响力的指数和全球第二大市值股票市场，Ａ股纳入MSCI将改善中国股市在全球基准指数中代表性“严重不足”的局面，MSCI指数也将由此更加完整。
【第一评论】
面对这一预期结果，A股纳入MSCI指数不仅是为国际投资者提供一种境内投资方式，更成为中国资本市场不断完善、对接国际标准的象征。
德意志银行（中国）有限公司副行长李民宏对新华社记者表示，中国A股纳入MSCI指数为世界金融市场拉开崭新篇章，将对国际投资走向产生深远影响。他说，国际资本加大对A股市场的投资将成为中国资本市场持续发展的催化剂。同时，国际投资者也将受益于中国这个世界第二大经济体的稳健增长。
李民宏表示，A股纳入MSCI指数是国际市场对中国股票作为全球可配置资产的重要认证。今后，海外投资者将更广泛、更深入参与到中国市场投资，同时也有助于推动人民币国际化进程。
【背景链接】
MSCI是美国著名的指数编制公司，1969年该公司推出第一只指数产品，目前是全球影响力最大的指数提供商之一。公司官网数据显示，目前全球排名前100家的资产管理者中，有97家是其客户。
MSCI指数体系包括七大类，其中市场加权指数系列包括全球基准指数、发达市场指数、新兴市场指数等。MSCI会定期与国际投资者进行商讨后，公布其更新评估后的指数涉及的国家和地区名单。
经过40多年发展，MSCI旗下各项指数已经成为绝大多数国际投资者的风向标，一只股票被纳入某一重要的MSCI基准指数意味着可能带来相当可观的买盘。
中国目前被纳入MSCI新兴市场指数的有Ｈ股、Ｂ股、红筹股以及在海外上市的中概股等。2015年11月12日，MSCI首次纳入14支在美国上市的中概股，其中包括阿里巴巴和百度。
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