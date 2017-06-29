日本金融业出现“机器人投资顾问” 吸引年轻人

日媒称，用计算机系统来代替人提供资产配置建议，这种引入“机器人投资顾问”的现象在金融业界开始增多。其目的在于，借助智能手机，利用便利和低成本的特点来吸引此前无缘投资的年轻人。一些具有独特性能的产品相继问世。
据日本《每日新闻》6月20日报道，机器人投资顾问通常是通过智能手机和计算机进行提问，并根据回答做出最适当的投资方式建议。今年秋天，三菱日联摩根士丹利证券公司将引进机器人投资顾问，通常会询问一些跟投资没有直接关系的问题，如“你最喜欢的历史人物是谁”等。
它会根据自己的数据，从顾客的回答来分析其对投资风险能接受到何种程度。有关负责人表示，比起询问“能接受多大程度的损失”，“你最喜欢的历史人物”可能会促使投资者透露“心声”。
乐天证券公司的机器人投资顾问也往往会问一些特别的问题，比如“您去参加交流会，却没有看到熟人，该怎么办？”
金融风投公司“金钱设计”介绍说，该公司的机器人投资顾问“THEO”的顾客中，超过半数是20岁至30几岁的年轻人，46%的人“几乎没有”投资经验。日生基础研究所研究员前山裕亮分析说，“证券公司针对富裕阶层积累起来的经验技术，借助机器人投资顾问，也可以被提供给进行小额投资的客户。希望投资的基础群体得以扩展”。但是，他也指出，“机器人投资顾问的顾客中，也有人缺乏金融知识。企业有必要像面对面营业时那样，清楚地说明风险”。
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