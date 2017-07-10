马丁·沃尔夫：要从经济上消除民粹主义起源

英国《金融时报》网站6月27日刊发马丁·沃尔夫的文章《民粹主义浪潮的经济起因》称，为什么民粹主义思想在西方国家越来越有吸引力？这是暂时的现象吗？英国脱欧，特朗普当选，法国老牌政党的支持率暴跌和意大利五星运动党兴起，更不用提中东欧威权民粹主义浪潮汹涌。在发生了这一切之后，上述问题显得非常重要。
沃尔夫称，首先，什么样的人是民粹主义者？民粹主义永恒不变的特点是把世界分成两部分，一面是品德高尚的人，另一面是腐化堕落的精英和凶险的外来者。民粹主义者不信任制度机构，尤其是约束“民意”的制度机构。民粹主义者排斥有资质的专家，他们还对自由市场和自由贸易持怀疑态度。
密歇根大学的罗纳德·英格尔哈特和哈佛大学的皮帕·诺里斯认为，民粹主义兴起与其说是由于经济上没有保障，不如说是由于年纪较大、受教育程度较低的白人反对文化变迁，包括移民。
沃尔夫称，这是真相的一部分，但不是全部。经济现象和文化现象是相互关联的。这项研究把移民看做一种文化转变。然而，它也完全可以被视为一种经济转变。更重要的是，这项研究没有问问最近发生了哪些变化。答案是金融危机和随之而来的经济冲击。这些不仅造成了巨大损失。它们还损害了人们对金融精英和决策精英的信心，进而损害了后者的合法性。
沃尔夫认为，特朗普当上美国总统、英国人决定脱欧的原因就在于此。文化变迁和工人阶级经济境况衰落加重了不满情绪。然而，是金融危机打开了通往民粹主义浪潮的大门。
为了评估这一点，沃尔夫收集了七国集团经济体加上西班牙的长期经济变化和金融危机的各项指标。长期指标包括制造业就业岗位的流失、供应链的全球化、移民、不平等、失业率和劳动力参与率。危机结束后发展状况指标包括失业率、财政紧缩，人均实际收入和私营部门信贷。
从长期来看，这些经济体当中受不利影响最大的四个（依次）是意大利、西班牙、英国和美国。危机结束后受不利影响最大的是西班牙、美国、意大利和英国。德国受危机影响最小，加拿大和日本紧随其后。
沃尔夫称，因此，民粹主义兴起是可以理解的，也是危险的。欧洲经济顾问组织近日发布的一份报告指出，民粹主义也许会导致严重不负责任的政策。在最坏的情况下，它也许会破坏独立机构、削弱民间和平、助长仇外心理、导致独裁统治。稳定的民主与把同胞视为“人民公敌”的信念是不相容的。我们必须承认并设法消除催生民粹主义的愤怒情绪。
大批西方民主国家所经历的政治动乱在一定程度上也是金融危机造成的。随着经济复苏、冲击减弱，它所引起的愤怒和绝望或许也会减退。随着时间流逝，信任也许会回归民主制度正常运转所必需的制度机构。
然而这种乐观主义有两大障碍。一是过往政治蠢行的结果还有待展现。英国脱离欧盟仍是一个后果不可估量的过程，特朗普总统的当选亦如此。美国领导地位的终结是一个具有潜在毁灭性的事件。二是脆弱性的一些长期根源至今未除，这些根源有文化上也有经济上的，包括不平等现象严重和美国青壮工人的劳动参与率低。同样，持续大量接受移民的压力不减。还有，老龄化带来的财政压力也可能会增加。由于诸如此类的原因，民粹主义怒潮持续的可能性极大。
沃尔夫称，如果是那样，希望抵制民粹主义浪潮上涨势头的人必须对抗其简单化和谎言，还必须直接着手消除导致民粹主义兴起的忧虑情绪。除了移民问题上以外，文化焦虑相对而言不受政策影响。但经济焦虑可以而且必须得到消除。当然，政治家也可以反其道而行之。那正是美国在发生的事情。那不会终结民粹主义浪潮，反而会助长它。
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