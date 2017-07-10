美媒评介新书《战争幻想工程师》

不过，Darpa还发明了一些最具灾难性的科学和战争的混合物，包括橙剂（这种脱叶剂导致数千美军以及越南无数平民残疾），它还有很多把整个地球作为巨大实验室的项目，但是从未通知住在地球上的人。新出版的《战争幻想工程师——Darpa的隐秘历史：改变世界的五角大楼机构》一书的作者莎伦·温伯格是《外交政策》双月刊总编，之前也曾撰写或共同撰写过关于这个军事科学部门的书。她追踪了这个机构的盛衰，它“混合了天才和平庸的官员”，“其中的傻瓜、机会主义者和商人”推销疯狂的想法，常常还能签到合同去实现这些想法。
起于美苏冷战
文章称，这个机构的前身是高级研究计划局（ARPA），建于1958年，是在苏联以“斯普特尼克”人造卫星击败美国之后，为了把美国送入太空而成立的。不到一年时间，新的机构美国国家航空航天局（NASA）承担了这项任务。因此，ARPA“努力寻找新定位”，从而转向了逐步升级的越南战争。热衷于镇压暴动的约翰·肯尼迪总统拨款成立了ARPA战斗发展与测试中心，实施了“敏捷项目”。该项目由威廉·戈德尔领导。戈德尔是资深间谍，在20世纪40年代帮助招募了前纳粹火箭科学家，后来陆续在国家安全局和五角大楼特别行动理事会担任多个职位。
用温伯格的话说，戈德尔把ARPA转变成了“完全古怪的”想法论坛，但是它总能获得拨款，因为这些想法“大胆，且在科学上吸引人”。其中包括通过大规模催眠控制越南村庄的计划、听觉狙击手探测系统、由数千枚核炸弹爆炸而提供燃料的星际太空飞船，以及击退来袭苏联导弹弹头的磁场等等。
文章称，温伯格（从戈德尔的女儿那里）获得了戈德尔未公开的备忘录。她在本书中把戈德尔描写为“比其他任何ARPA官员都更重要的”推动力量，他“塑造了这个机构的未来”，同时也是一位有趣的人物。他的房子里装满了似乎从“007”詹姆斯·邦德的Q实验室里拿出来的小器械。他提着装满现金的手提箱全球旅行，还曾因此于20世纪60年代受到与欺诈相关的指控被判入狱5年。离开ARPA之后，他到了东南亚。
兴于怪人奇思
文章称，这本书除戈德尔之外，还介绍了一批古怪的人。包括尼古拉斯·克里斯托菲洛斯，一个浮夸的希腊人，他的想法“从科学上来说是可行的，但是需要技术上的奇迹才能实现”，他的人格魅力源于“丝毫没有意识到他提出的概念是令人震惊的”。还有赫尔曼·卡恩，一位核战争战略家，他可能是电影《奇爱博士》中博士的原型，他提议在西贡（即现在的胡志明市——本报注）建一圈护城河，阻挡越共成员。后来担任Darpa主任的安东尼·特瑟告诉温伯格，这个机构最好的项目经理人“内心都有成为科幻作家的渴望”。
不过，写科幻作品的渴望能导致像互联网这样的发明。举例来说，特瑟启动了“Darpa大挑战”，促进了无人驾驶车的出现。回想起来，当武装无人机或大脑控制假肢首次提出来时，谁能判断它们是不是像本文嗤笑的很多幻想一样是“愚蠢可笑”的呢？
温伯格写道，Darpa成功和失败的关键似乎是因为它“在雷达的背后”行动，“不受常规官僚监管的阻碍，不受科学同行审查的限制”。在15分钟的会谈之后，跨国电脑网络——即互联网的雏形——就获得了首笔100万美元拨款。
技术与战争的反思
文章称，那是在1965年，当时这个机构稳稳位居五角大楼精英机构行列。后来，它不再受欢迎，进一步边缘化，从而失去了活力和自主权。在最后一章中，温伯格惋惜目前的Darpa只关注“技术问题”，怀念它“试图理解社会本质以及叛乱起因的日子”。不过，贯穿她书中的主题是一种错误看法，即认为技术可以赢得全面战争，以及“把国家看做活体试验台”的“傲慢”。
文章称，在最后几页怀旧内容中，她指责“将科学技术用于战争”让战争“更加吸引人”，并“让美国陷入了永恒战争中”。这是一个令人信服的指责，值得专门著书论述，不过用来形容这个机构有些夸大。Darpa发明了武装无人机，但是就像她所指出的，四分之一个世纪之后，它才进行大规模生产和使用。她认为：“这个机构缺席了过去十年的国家安全辩论。”她不确定这个问题究竟是好还是坏。
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