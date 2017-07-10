习近平再会特朗普“谈得很好” 建议两国防长早日互访

境外媒体称，美国总统特朗普与中国国家主席习近平在德国汉堡参加二十国集团（G20）峰会，在闭幕后举行会谈。
据台湾联合新闻网7月9日报道，这也是两人自4月在美国海湖庄园会晤后，又一次面对面会谈。会谈开始时，短暂开放媒体拍摄，特朗普对习近平说，“能认识你是一种荣幸”，并说双方建立了良好的关系。
报道称，此次会谈的方式为长桌会谈，不同于特朗普与俄罗斯总统普京等领导人会面时的小型会议，双方坐得很近；而是中美代表各坐一排，美方出席者包括国务卿蒂勒森、白宫国家安全事务助理麦克马斯特、白宫高级顾问库什纳、商务部长罗斯等人。
塔斯社7月8日援引新华社的报道称，中国国家主席习近平8日在汉堡与美国总统特朗普会晤。习近平呼吁双方要共同努力，牢牢把握中美关系大方向，加强在国际和地区问题上的协调。
习近平建议两国国防部长要早日互访。他还提到，中国海军将参加由美国主导的2018年“环太平洋”军演。
习近平指出，自海湖庄园会晤以来，两国各领域交流合作取得新进展，双方要相互尊重、互利互惠，推动中美关系健康稳定向前发展。
据德国之声电台网站7月8日报道，习近平表示，中国海军将参加由美国主导的2018年“环太平洋”军演。习近平指出：“两国国防部长要早日互访，要共同做好美军参联会主席8月访华、两军联合参谋部11月举行首次对话、中国海军参加2018年‘环太平洋’军演等工作。”
早在5月下旬，美国海军方面就确认已向中国方面发出了参加2018年“环太平洋”联合军演的邀请。接受此次邀请标志着中国海军连续第三次参加此项军演。
俄罗斯卫星网7月9日援引新华社的报道称，中国国家主席习近平建议中美两国国防部长早日互访。
习近平与美国总统特朗普商定首轮全面经济对话于7月19日举行，并将于近期举行首轮执法及网络安全对话、社会和人文对话。双方将充分发挥4个高级别对话机制作用，增进相互了解，推进务实合作。
习近平指出，中美经济合作百日计划已取得重要进展，双方正商谈开展一年合作计划。双方要共同推动两国经济关系健康稳定发展。要积极推进执法、网络安全、人文、地方等领域交流与合作。
特朗普表示，很高兴同习近平主席建立起良好的工作关系。当前，中美关系发展很好。中国是美国重要贸易伙伴，也是在国际事务中有重要影响的国家。美方愿同中方拓展各相关领域的对话和互利合作，在重大国际和地区问题上保持沟通协调。
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