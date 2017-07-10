中国西部成经济发展新热点

德国《新德意志报》网站7月6日发表文章称，中国西部地区正在蓬勃发展，它正在创造就业岗位，同时也为国家进一步发展奠定基础。
文章称，无论谁在公路上接近塔什库尔干，首先映入眼帘的是扬起的尘土，随后是一个接一个的施工工地。这里将建起新的学校、饭店、政府办公场所和商店。塔什库尔干所属的新疆维吾尔自治区的经济增长率接近8%，令人骄傲。
塔什库尔干虽然位于距离首都北京4500公里之遥的一个偏僻地区，但是它的地理位置非常重要，它刚好处在新丝绸之路的一个交叉点上，与巴基斯坦、阿富汗和塔吉克斯坦相邻。塔什库尔干希望借此成为世界经济的一个热点。
文章称，中国整个西部地区都像塔什库尔干一样蓬勃发展。高速公路、铁路线、发电厂、运河、现代住宅区都在加紧建设。今天它正在创造就业岗位，与此同时为国家进一步发展奠定基础。
因此在汉堡二十国集团（G20）峰会上，中国成为德国的一个极为重要的伙伴。世界第二大经济体是德国公司的许多产品在海外最重要的市场之一。无论是汽车、机械或滤芯。
这些公司非常仔细地观察中国西部的发展。它们希望能在那里开发新的客户群。汽车生产厂家在中国西北省份的省城开设了新的经销点。像塔什库尔干这些地方，放眼望去，人们看到的是大众、奥迪和宝马。
北京大学金融专家迈克尔·佩蒂斯提到过去几十年的发展。例如特大城市上海和北京之间的高速铁路和高速公路从第一天起就满负荷运转。相比之下，在最遥远的西部建设新的公路和铁路线更像一项就业方案。
文章称，这也反映在中国的债务总额上，最迟自全球金融危机以来，中国的债务陡然增加。这主要指的是乡镇和公司，中央政府和私人家庭的基础仍很坚实。
尤其是国有企业充分利用了它们的高信用等级，以便得到更多的钱。然而专家们指出，这些债务相对安全。与希腊或巴西不同，中国几乎没有外债。作为整体，中国还借给别国高额债务，并且在全世界大举投资。
中国社会科学院经济学家余永定说：“去产能并非一个简单的过程，它需要一定的时间。”余永定认为，经济增长当然会放缓。当前中国超过6%的经济增长已经相当强劲。
文章称，在发达的沿海地区，当下创意产业发展旺盛。现在中国各地都兴起太阳能和风力发电厂以及为电动车充电的充电桩：中国正致力于能源转型。在这方面，正在创造面向未来的就业机会。
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