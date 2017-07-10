连接杭州与汉堡的“中国桥”

中国杭州与德国汉堡，虽相隔万里，却均以桥闻名于世——历史悠久、造型优美的桥是杭州的文化符号，而汉堡则有“世界桥城”美誉。
去年金秋的杭州湾，二十国集团（G20）领导人就推动世界经济增长达成“杭州共识”，引领世界经济新征程。
今年盛夏的汉堡港，G20峰会的主题与“杭州共识”一脉相承，为世界经济联动增长规划新路径。
“二十国集团就宛若一座桥，让大家从四面八方走到了一起。”习近平主席去年在杭州的话语仍在耳畔回响。在汉堡，习近平主席又提出四点“中国主张”，为世界经济联动增长指明方向，为完善全球经济治理贡献中国智慧。
这是开放包容之桥。
“海纳百川，有容乃大。”肩负着引领世界经济复苏重要使命的G20，维护开放型世界经济是其过去十多年来的一贯承诺，也是推动经济增长的重要路径。
在开放包容的发展方向下，世界经济已经呈现出可喜态势：国际货币基金组织６年来首次上调世界经济增长预期，G20成员有望实现2008年金融危机后首次全部正增长。同时预计国际贸易增长2.4%、全球投资增加5%。
不过，当今世界依然面临经济增长乏力、“逆全球化”抬头、不确定性增加之困，没有哪一个国家能够独善其身或独自解决。在这样的背景下，习主席在汉堡峰会上提出“坚持走开放发展、互利共赢之路，共同做大世界经济的蛋糕”，“携手使世界经济增长更加包容”，继续向世界传递中国推动全球化的决心。
《日本经济新闻》指出，无论是去年9月在杭州召开的G20峰会，还是今年1月的世界经济论坛年会和5月的“一带一路”国际合作高峰论坛，中国在各个场合都展现出积极推进全球化的姿态。
这是创新发展之桥。
互联网＋、大数据、云计算、人工智能……新一轮科技跨越式发展，给人们生产、生活方式带来深刻变革，也让世界经济经历数字化转型。创新驱动是大势所趋，把握大势，紧跟潮流，就能在变革中抓住机遇，为世界经济增长挖掘更多新动力。
杭州峰会通过《二十国集团创新增长蓝图》，制定《二十国集团新工业革命行动计划》《二十国集团数字经济发展与合作倡议》等等，都是为了抓住创新这一经济长期增长的重要动力。
汉堡峰会上，习主席指出，要在数字经济和新工业革命领域加强合作，共同打造新技术、新产业、新模式、新产品。这延续了杭州峰会就创新和发展达成的重要共识，将推动下一步合作不断走深、走实。
中国为世界经济发展提出的倡议，正是基于自身的发展经验。汉堡峰会召开前夕，中国完全自主知识产权的高铁列车“复兴号”领跑世界，量子卫星“墨子号”实现“一步千里”的史诗级跨越……
这是共同繁荣之桥。
当前，国际形势错综复杂，世界面临和平赤字、发展赤字、治理赤字等全球性挑战。同舟共济、合作共赢的伙伴精神是二十国集团最宝贵的财富，也是各国共同应对挑战的必然选择。
从杭州到汉堡，“联动”“合作”都是必不可少的关键词。汉堡峰会以“塑造联动世界”为主题，与去年杭州峰会倡导“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”理念一脉相承。德方表示，“联动”正是取自杭州峰会。
在汉堡峰会上，习主席强调秉持伙伴精神的重要性，呼吁各方聚同化异、加强合作，推动峰会凝聚共识、形成合力，展现了“屹然砥柱立中流”的大国担当。
“中国在短短几年内就已成为G20的核心参与者，并且对国际社会具有越来越重要的意义。”“德国之声”说出了很多人的共识。
二十国集团领导人齐聚汉堡之时，印有“从中国杭州到汉堡”的出租车行驶在汉堡街头、“郑和号”巨轮停进汉堡港、“中欧班列”也在汉堡站繁忙地驶进驶出……从杭州湾到汉堡港，人们体会到了“联动世界”的魅力，感受到了“创新、活力、联动、包容的世界经济”的吸引力。
“中国桥”，把世界拉得更近。
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