中国将面对“更自信”的欧盟

香港《南华早报》网站7月8日发表题为《在“默克尔-马克龙”联盟之下，中国将在G20峰会面对更强硬、自信的欧盟》的文章称，随着由于“默克尔-马克龙”联盟而暂时稳定下来的欧盟将向中国提出更多要求，中国如今在处理关键分歧时将面对一个更强硬的欧洲。
文章称，中国表示支持一个“团结、稳定、繁荣、开放”的欧盟。但是分析家们称，最近的发展将使双方难以在诸如贸易争端、中国市场经济地位和人权等问题上取得进展。
中国现代国际关系研究院副院长冯仲平说：“欧洲目前的状况与中国在今年早些时候的评估有很大不同。”在今年上半年欧洲国家经济增长稳定的背景下，法国亲欧盟候选人马克龙不仅战胜了民粹主义者玛丽娜·勒庞成为总统，而且他的中间主义政党赢得了对极右翼的压倒性胜利。
文章称，马克龙很快与默克尔进行了会晤，两人宣布有意促进合作和进一步实现欧盟的一体化和改革。中国人民大学欧盟研究中心主任王义桅说：“消除了疑虑的法德发动机和英国脱欧的挫折把欧洲团结了起来。人们对欧盟的信心正在恢复，勒庞一旦获胜可能带来联盟迅速崩溃的威胁暂时消失了。”
文章称，一个团结和稳定的欧盟对北京有很大好处，因为欧洲是中国出口和投资的重要市场。但是复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯认为，欧盟危机的暂时缓解使其能够对中国和美国采取更强硬的立场。鉴于欧盟是中国的最大贸易伙伴以及中国是仅次于美国的欧盟第二大贸易伙伴，贸易争端一直是中心问题。多年来，欧盟对中国出口产品发起了上百次反倾销调查，并拒绝按照《中国加入世界贸易组织议定书》第15条批准中国的市场经济地位——这一认定将使中国在未来的贸易争端中获益。丁纯说：“欧盟还希望利用市场经济地位问题迫使中国在市场准入、政府采购和国企补贴等其他方面作出妥协。”
与此同时，中国国际问题研究院欧洲研究所主任崔洪建称，欧盟-中国经济关系中出现了欧盟强调“对等关系”、要求北京进一步开放市场以免欧盟对中国资本设置限制的新趋势。而随着欧洲看到越来越多的中国对其资产的收购案例，欧盟一些大型经济体如德国、法国、意大利等已经建议设立一个类似于美国的外国在美投资委员会（CFIUS）的外国投资审核机构。丁纯说，这些观点可能与“欧洲民粹主义正在崛起的趋势有关”。
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