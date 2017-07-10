“债券通”启航将给内地和香港带来双赢

港媒称，债券通计划是香港创建可与其著名的股票交易所相媲美的可靠债券市场的重要一步，也标志着中国数十年来开放资本市场的努力又向前迈进了一步。
据香港《南华早报》网站7月9日报道，大家期待已久的债券通计划在庆祝香港回归20周年之际开通了。这是香港建设可与其举世闻名的股票交易所相媲美的债券市场的重要一步。该计划立即提升了香港的金融服务水平，因为它为全球投资者提供了进入中国债券市场的精简平台。中国债券市场的规模达69万亿元人民币，仅次于美国和日本。
也许更重要的是，它标志着中国几十年来开放资本市场的努力又向前迈进了一步。这对香港和中国内地来说是双赢，是内地送给香港的一连串“礼物”之一，这些礼物包括2014年11月上海与香港股市联通的“沪港通”，以及去年12月启动的“深港通”。
债券通的启动带来了活跃的交易，第一天外国投资者就购买了价值49亿元的债券。随着中国人民银行收紧货币政策——导致债券收益率高于许多发达经济体，中国债券市场会吸引许多外来投资者也就不足为奇了。
未来五年中国债券市场的规模预计将扩大一倍，但外国投资者所占市场份额还不到2%。在发达国家成熟的债券市场中，外国投资者所占份额平均为10%左右。通过开放市场，中国有机会提高外国投资者所占份额。在“沪港通”和“深港通”启动后，受到广泛追踪的明晟（MSCI）指数最近将A股纳入。考虑到最新计划的受欢迎程度，中国债券有望获得类似的全球承认。
债券通是中国鼓励开放资本项目的努力的一部分。外国资本的流入将取代严格的资本管制，有助于创建更好的市场机制以确定人民币汇率。中国主权金融机构和私有商业实体可以更好地利用国际资本。
去年，人民币被纳入国际货币基金组织的货币篮子。正在进行的债券市场改革将扩大人民币的使用范围，使其作为一种国际货币获得承认。此外，随着更多外国投资者接触到国有和商业实体的借款活动，他们会要求提高透明度。
随着时间的推移，在一个国际化的债券市场中可能形成透明度与定价的良性循环，而香港将在中间得益。
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