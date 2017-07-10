俄美僵局一时难以打破

俄罗斯总统普京和美国总统特朗普7日下午借二十国集团峰会契机在德国汉堡单独会晤。这是特朗普上台半年来首次俄美元首会晤，备受世界各国瞩目。双方就叙利亚、乌克兰、反恐和网络安全等问题进行探讨。不过，俄罗斯不少专家认为，尽管普京和特朗普都有意探寻走出危机的途径，但俄美关系不会因这次会晤显著转变。
特朗普可施展空间不大
当天的会谈持续两个多小时。就叙利亚问题，普京和特朗普讨论了有关建立冲突降级区的事项；关于乌克兰问题，双方约定为两国协调解决乌问题的官方代表建立沟通渠道，在俄乌德法“乌问题四方会谈”的基础上借助美方力量推动落实明斯克协议；就网络安全问题，普京和特朗普均认为当前网络安全危机日益加剧，两国可为解决一系列网络安全问题开展合作，并成立双边联合工作组。
俄罗斯政治信息中心主任阿列克谢·穆欣说，普京与特朗普会晤后，俄美关系不会有显著改善，双方会晤带有仪式性。这次会晤的热度已经远远超过会谈成果本身，而特朗普目前能掌控的政治范畴很窄，实际上不得不按照反对党的呼声行事。
他说，尽管各方对这次会晤期望很高，但缺乏落实俄美联合倡议的机制，奥巴马执政时这种机制就已经完全被毁。特朗普先前有望恢复一些双边沟通机制，但他忙于处理内政，并没有太多时间顾及俄罗斯。
关于对俄制裁问题，穆欣说，如果特朗普想对这个问题有所改变，那么之前就会采取措施，因此完全有理由相信美国希望把制裁当做对俄施压的手段，并以此做交易。
俄罗斯国家战略研究所所长米哈伊尔·列米佐夫说，在改善双边关系方面，俄美现在没有施展策略的空间，但普京和特朗普可以约定在某些方面尽可能减少双方损失，只是收效可能不会太快。如果特朗普履新后立即与普京会晤，他可以随机应变的空间更大，如今他已经丧失调整与俄关系的机会。
普京很难做出让步
俄高等经济学院世界经济和世界政治系副主任安德烈·苏兹达利采夫认为，这次“普特会”没有明显积极意义，俄美关系危机会继续。他说，首先，俄美关系实际已经破裂，包括叙利亚沟通“热线”在内的一系列俄美沟通机制已经中断，俄美关系已经不能更糟。其次，尽管特朗普能够应对国内政治形势，但却很难与俄罗斯展开谈判。特朗普承受不少压力，这些压力对他非常不利。
他说，因此，特朗普会对俄展现最大限度的强硬，甚至还寄望普京作出让步，显示他是一个能牵制普京的“领袖”。而普京不会在包括叙利亚、朝鲜和乌克兰问题在内的任何问题、任何领域作出让步，因为这会被解读为他外交领域的失败，或是背着盟友拿它们的利益做交易，国内民众也不会理解。另外，美国对俄制裁基于复杂政治背景，特朗普无法做出改变。
俄美不仅在一些国际问题上分歧严重，奥巴马政府遗留的一些俄美问题也还悬而未决。俄方先前一直要求美国返还奥巴马政府“没收”的俄在美外交财产，总统新闻秘书佩斯科夫早些时候说，俄罗斯的耐心已经耗尽。而就在“普特会”前夕，美国3名共和党议员呼吁特朗普不要归还俄方财产，理由是返还财产会提升普京影响力，并且助长俄罗斯在世界破坏民主的活动。对此，俄罗斯国际问题专家斯米尔诺夫说，美国想以此展现它的外交地位凌驾于俄罗斯。
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