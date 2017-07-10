“双普会”化学反应很明显正面

德媒称，在与美国总统特朗普首次直接会面后，俄罗斯总统普京对莫斯科与华盛顿关系的改善寄予希望。“特朗普真人与电视上完全不同，”普京在二十国集团峰会结束后说，“我相信私人关系已经建立。”
据德国新闻电视频道网站7月8日报道，关于特朗普，这位俄罗斯总统继续说道：“他十分清楚他在与谁对话，而且他回答问题非常迅速。”
之前普京与美国前总统奥巴马的关系十分冷淡，眼下他的措辞则充满了希望，“我们能够至少部分达到我们所需要的合作水平”。
特朗普没有与记者会面就离开了峰会。美国国务卿蒂勒森7日也在场，他在会后就表示：“两人之间的化学反应很明显是正面的。”
普京称，他尤其希望眼下美国在叙利亚冲突中能采取不那么强硬的立场。在7日普京与特朗普会面过后，双方宣布就在叙利亚西南部实行停火达成一致。
普京表示，在关于指责俄罗斯干预美国大选的问题上，特朗普接受了他的正式否认。“特朗普对此提了一大堆问题，而我则回答了他的提问。在我看来他认可了回答。”普京说。
普京与特朗普的会谈出人意料地超过了两个小时，会面在极小的范围内进行。对此，美国存在批评的声音，有人怀疑特朗普的人又与莫斯科之间耍了什么不被允许的手段。
俄罗斯媒体8日盛赞此次会面。德国总理默克尔也满是称赞之词。“有的问题只有俄罗斯和美国一起才能解决。”她说。
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