耶伦鸽派言论刺激美股创新高 低通胀或令加息步伐放缓

英媒称，美联储主席珍妮特·耶伦12日承认，美国持续疲软的通胀可能使美联储当前遵循的逐步加息的道路产生变数。她誓言将“非常密切地”关注物价走势，留意价格停滞的迹象。
据英国《金融时报》网站7月13日报道，这位美联储主席坚持认为，现在就质疑政策制定者的判断——通胀正缓慢升至美国央行设定的2%的目标水平——还“为时过早”。但她的谨慎表态触发了美国国债和股票的涨势，投资者对耶伦将在更长时期内维持美联储的货币宽松立场抱有希望。
道琼斯工业平均指数昨日上涨至21532点的收盘新高，而基准的10年期国债收益率（与价格成反比）下跌至2.325%。
耶伦在美国国会作证时，对美国经济的表现总体上表示肯定，并强调最近几个月家庭消费出现反弹，美联储仍预期将进一步加息。
但她也表示，她正在研究通胀数据，看有没有迹象表明，短期因素也许不是抑制物价的唯一因素。她补充说，利率可能不需要再提高很多就能恢复中性姿态。
“我们正在密切关注通胀走势，”耶伦告诉国会，“我确实认为，通胀疲软在一定程度上反映了暂时性因素，但我也充分意识到，通胀一直在我们设定的2%的目标下方运行，而这可能说明存在更多问题。”
分析师们表示，耶伦的言论标志着一个细小但重要的思路变化，给美联储逐渐放弃经济刺激政策的道路打上了问号。
英国安本资产管理公司投资策略师卢克·巴塞洛缪说：“从耶伦12日的声明看，美联储对于通胀走势并不像他们之前留给我们的印象那么有把握。”
依赖来自低利率富裕国家的资金流的新兴市场尤其受到鼓舞。新兴市场货币汇率全面走高，南非兰特、土耳其里拉和俄罗斯卢布领涨，其中兰特汇率跃升2%。
关于如何应对令人失望的通胀数据，美联储政策制定者在最近的会议上意见出现分歧。5月份美国核心通胀率微幅回落至1.4%，没有应验一些利率制定者的预测，即强劲的就业复苏将推动物价上涨。
尽管只有一个制定利率的官员对美联储6月加息0.25个百分点表示异议，但持续疲软的通胀仍可能在未来几个月鼓励利率鸽派。
耶伦本人在美联储此轮加息周期中多次辩称，由于就业市场持续改善，通胀最终将会上扬。昨日她坚持这一观点。
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