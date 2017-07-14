蒂勒森中东“劝架”未获突破 阿联酋外长：问题可能进一步加剧

英媒称，美国国务卿蒂勒森12日结束了与沙特等四个阿拉伯盟国就如何解决卡塔尔危机举行的会谈，但目前还没有任何取得突破的消息。
据路透社7月12日报道，蒂勒森已返回在当前危机中充当调解方的科威特，但他没有就在沙特海滨城市吉达举行的会谈发表任何讲话。蒂勒森11日签署了美国与卡塔尔关于打击恐怖组织融资的协议，但卡塔尔的反对者称这不足以打消它们的忧虑。
阿联酋一名高级官员在会谈之前说，任何能够打破当前僵局的解决方案都必须解决沙特、阿联酋、巴林和埃及担心的主要问题。
这四个国家在6月5日对卡塔尔实施制裁，指责后者资助极端组织并与海湾阿拉伯国家的宿敌伊朗结盟。卡塔尔对此予以否认。
报道称，这四个国家和卡塔尔都是美国的盟友。
蒂勒森与四国外长举行了会谈，试图结束与美国结盟的海湾国家之间数十年来最严重的争端。他还分别会晤了沙特国王萨勒曼和王储穆罕默德，以讨论合作打击恐怖主义及其资金来源的问题。
沙特王储穆罕默德在欢迎蒂勒森时说：“我们很高兴看到两国继续加强合作。”
美国国务院发言人哈蒙德说，蒂勒森将前往卡塔尔，向卡塔尔埃米尔塔米姆通报此次吉达会谈的情况。
阿联酋外交部长阿卜杜拉说，蒂勒森此行不大可能化解当前的争端。
他说：“我认为它将缓解紧张局势，但只是延缓了问题，而问题以后还会加剧。”
在蒂勒森与卡塔尔外交大臣签署反恐协议后，四个阿拉伯国家发表联合声明称协议还“不够”。
日内瓦安全政策研究中心的风险分析员让-马克·里克利说，当前的危机超出了资助恐怖主义的范畴。他指出，海湾国家还对伊朗的地位、内部动荡、穆斯林兄弟会的地区影响力以及围绕地区领导权的竞争感到担心。
里克利说：“不管结果如何，双方中都会有一方很丢面子，而丢面子在阿拉伯世界是件很严重的事情。它在未来对至少其中一个阵营的影响将是负面的。”
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