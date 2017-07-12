中国借助算盘研发首艘核潜艇

港媒称，20世纪50年代末领导中国核潜艇项目工程的科学家说，中国第一艘核潜艇的数据是用算盘计算的。
据香港《南华早报》网站7月10日引述内地媒体报道称，中国第一代核潜艇“长征一号”总设计师，现年93岁的黄旭华说，他仍保存着他的团队大约60年前使用的一把算盘。
报道援引他的话说：“研制核潜艇的许多关键数据，就是从这把算盘上跳出来的。”
黄旭华被称为“中国核潜艇之父”，他曾在中国船舶重工集团公司工作。他说，几个算盘计算小组被划分成专家小组。
他表示，为了保证数据准确，专家们常常分组计算同一组数据，出现不同结果就重新再算，直到结果一致。他补充道，“噼噼啪啪”的算盘声会在整个楼里持续响一整夜。
报道称，中国的算盘可追溯到公元前200年左右。传统的设计是一个竹制的框子，里面有珠子，可以被向上或向下推。即使在今天，技术熟练的珠算者也可以像计算器一样快速进行数学计算。
报道称，目前在中船重工集团公司从事核潜艇工作的专家之一张锦岚说，对今天工作的设计师来说，使用算盘建造舰船是“不可能完成的任务”。
他说：“这可不是简单的加减乘除，而是要运用三角函数、对数等各种复杂和高难度的运算公式和模型。”
然而，黄旭华说，通过手工计算，他和他的科学家们克服了许多有挑战性的技术问题。报道称，在短短三个月的时间里，科学家就提出了五个艇型方案。
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