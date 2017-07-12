U-2还要接着干！美军为何不抛弃“老掉牙”军机

俄罗斯《独立报》网站7月11日发表题为《为何美国需要老掉牙的“侦察机”》的报道称，尽管特朗普政府雄心勃勃欲重建美军，打造更高效的武器。但目前看来，美国人似乎并不急于抛弃某些堪称老古董的军备。以2018年的财政预算为例，美军新增款项，用以维护本国空军的传奇U-2高空侦察机。此外，美国似乎也不打算作别在近年来战事中立下赫赫战功的绰号“疣猪”的A-10“雷电”战斗攻击机。
后者尚可理解。它虽然不是军机中的美男子，但在探明敌方装甲设备的存在后，便会发起凶猛进攻。第一架A-10战机于1975年2月初露锋芒，之所以取名“雷电”，意在向第二次世界大战中声名远扬的P-47“雷电”战斗机致敬。作为主战军备，A-10配备了专为它研发的30毫米GAU-8型七管加特林机炮，这是美国空军当时最大、最重、威力最强的机炮。
它的首次实战是1991年的海湾战争，性能超越了F-15、F-117以及有着“坦克杀手”之称的AH-64“阿帕奇”武装直升机。当年它的战备完好性达到了97%，在此战役中摧毁了3000多辆装甲车及坦克、1200多门大炮。
目前，美国空军还有283架A-10，显然，这种性能可靠、作战能力强、极具生命力的战机，完全能找到新的用武之地。
“老骥伏枥”的另一个典范是高空侦察机U-2。铁公鸡一样的美国国会为何会首肯五角大楼在老态龙钟的U-2身上花钱？实在是因为后者的性能太过卓越。它诞生于冷战正酣时，由天才设计师凯利·约翰逊主持建造，1954年开始研发，第二年便开始为美国中情局效力。两年后，它便驻扎于英国、德国的基地，在随后的若干年间，它一直是刺探苏联情报的主力，目标是战略防御设施尤其是洲际导弹。当时，对空导弹刚研发出来，歼击航空兵的攻击高度也相当有限，所以U-2的行动可谓肆无忌惮。
然而，1960年5月1日，一架自巴基斯坦境内机场起飞的U-2侦察机，被苏联的S-75防空导弹在斯维尔德洛夫斯克附近击落，被俘飞行员鲍尔斯站在U-2残骸旁边的照片传遍全球。此后，美国才完全中止了利用U-2针对苏联展开的侦察行动。
美国人很清楚，现代战争的特点是突发性和快速性，所以情报侦察是打赢一场战役的关键。虽然侦察卫星技术高度发达，但它也有束手无策之时。相比之下，拥有现代光学红外摄像机、光学相机、先进远程雷达的U-2更为灵活，完全能够获得敌人境内所有目标的相当准确的数据。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost