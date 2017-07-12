李彦宏首度回应百度无人车上五环：未来无人驾驶比人类司机更安全

前段时间因坐无人车上北京五环而惹下不少非议的百度CEO李彦宏，今天在山西大学做了一场人工智能专题报告。
他在报告中首度回应称：未来无人车一定比人类司机更安全。“前两天我在五环上跑了一下，引起了很大的争议。汽车产业占我国GDP的六分之一，是一个很大的产业，当无人驾驶的技术成熟之后，一定比人类司机要更安全。”李彦宏表示。
本月5日，百度召开AI开发者大会，李彦宏乘坐一辆百度和博世一起开发的、基于Apollo技术的自动驾驶汽车前往会场。在来会场的五环路上，李彦宏当时用视频连线向大家描述了乘坐自动驾驶汽车的实时体验：“现在车非常的多，但是还是很平稳，感觉非常不错。前面也有一个屏幕可以展示出来自动驾驶汽车探索的周边的情况，进以判断是否需要躲避，我们的车处在自动驾驶的状态。”
然而，这段视频被眼尖的老司机发现并线违章了。此事随后也引起了北京交警的注意，遭到交警部门介入调查。
在7月11日山西大学的一场人工智能专题报告上，李彦宏谈到，今天中国每天因为汽车交通事故要死掉500人，但有了无人车，这些事故就都可以避免。他表示：“有一天无人车能够真的变成主流的时候，基本上大多数人生命就可以保留住，无论经济意义，还是社会意义都是非常大的。”
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