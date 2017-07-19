古老中药努力满足时代新需求 获中外年轻顾客青睐

英媒称，138年前，余义明的曾祖父开始在如今的马来西亚向锡矿工人销售中药和提供中医服务，以使他们戒除鸦片。自那以来，余氏家族一直在用海马、鹿尾和虫草熬制中药。但是，随着年轻消费者提出了比他们的先人更高的要求，余义明的公司——余仁生——正在加强中药现代化努力，从古老的在家熬制中药汤剂的做法转为更便捷的制作过程，并推出了更花哨的包装和更便于服用的胶囊。
据英国《金融时报》网站7月17日报道，余义明在该公司的香港旗舰店接受采访时说：“在过去20余年间，我们的顾客一般都是年轻的母亲和年纪比较大的人，但是近年来，我们看到了来自‘千禧一代’市场的兴趣。”余仁生的旗舰店的外观更像是美国连锁药店沃尔格林或英国护肤品企业博姿公司的门店，而不像是哈利·波特系列小说中的传统药店——而在该地区的其他地方，后者仍然是主流。
余义明说：“（熬中药）很耗时，如今年轻人没有时间做这些，因此服用胶囊省事多了。”
报道称，中医药在中国内地、香港和新加坡及马来西亚等华人众多的地方是庞大的产业，它使用植物和动物制品来疏通人体中能量流动（或者叫“气”）的阻滞。
根据从事市场研究的欧睿信息咨询公司的统计，中国内地包装中药市场从2011年的64亿美元增长到了去年的115亿美元（1美元约合人民币6.8元——本网注），香港市场则在同期从4.02亿美元增长到了5.03亿美元。
报道称，余仁生以及在香港上市的北京同仁堂和中国中药控股有限公司等对手企业正在加紧努力吸引年轻消费者。
过去，如果顾客希望通过一剂安神补品帮助睡眠，就必须把一锅让人完全没有胃口的昆虫和草药熬上一个小时。而现在，余仁生把这些药剂做成茶包的样子，只需泡两分钟便可服用。该公司目前在中国内地、香港、新加坡和马来西亚开有190家分店，并且把产品销往更远的地方。
报道称，制造商开始把其他受欢迎的产品——比如虫草（它旨在滋养精神）以及蛇胆（它旨在护肝清肺）——制成更方便的形式，比如胶囊和粉剂。
它们还在向亚洲以外——从澳大利亚到美国——的新市场进军，设法利用人们对天然产品和另类生活方式兴趣日增的趋势。
报道称，同仁堂因灵芝孢子粉而知名，这种粉剂用于治疗失眠和哮喘。在中东和东欧开设分店后，该公司去年又在美国和加拿大开设了分店。
中药制造商还正在设法改进生产并加强质量保证程序，以说服那些被该行业多年来的诸多丑闻——特别是在中国曝出的丑闻——吓住的消费者。
余义明说：“每个行业都存在欺骗行为，它们损害了中医药的声誉。现代消费者希望拥有一定的质量水准，而其中首要的当然就是安全。”
报道称，香港中文大学教授胡志远正设法让中医药融入现代医药体系。他说，新技术正帮助医药行业增进对中医药的理解。
他说：“比如，我们已经成功从中草药中提取出了活性成分，并且通过脑成像对针灸的作用有了更好的了解。”
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