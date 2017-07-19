外劳在澳薪酬远低于国家标准

澳媒称，根据一家工会的调查，在就业“黑市”，弱势外国工人的薪酬远远低于国家标准。
据《澳大利亚人报》网站7月17日报道，澳大利亚新南威尔士工会17日发布了一份针对当地中文、韩文和西班牙文网站招聘广告的为期两年的核查报告，结果发现近80%的建议工资低于最低工资标准。
工会干事马克·莫里说，核查发现，200份招聘广告总共少支付162万澳元（约合128万美元），相当于一年内每家企业少支付8000澳元。
莫里对澳大利亚联合新闻社记者说：“这些数字本身远远超出了我们原先认为的问题。”
他说：“澳大利亚有一种商业模式，人们认为他们可以支付社区工资，而不是这个国家的法定工资，这整体而言是一个真正的问题。”
莫里说，外国工人常常害怕明确说出雇主支付给自己的工资太低。
他说：“一些人害怕出面抱怨雇主可能带来的后果，比如签证被取消。”
工会列举了一名叫安吉拉的韩国女性的例子。她4年前来到澳大利亚，以每小时6澳元左右的薪酬在科夫斯港附近采摘蓝莓。
与此同时，一名来自香港的男子在布里斯班的一家仓库开铲车，时薪比最低工资标准低5澳元。
新南威尔士工会要求根据公平就业法获得更大权限，对被怀疑剥削工人的企业的工资账簿进行核查。
莫里说：“我们认为应该重新给予工会一些权力，使它们能对有证据表明一直在剥削工人的企业的工资账簿进行核查。”
工会说，少付工资现象最严重的行业是酒店餐饮和清洁。
澳大利亚联邦就业部长迈克利娅·卡什的发言人说，政府不会容忍剥削工人的现象。
报道称，这名发言人在致澳大利亚联合新闻社的一份声明中说：“这就是政府将弱势工人法案递交议会以保护工人，并对故意且系统性地少付工资的雇主进行重罚的原因。”
至于给予工会更大权力以调查少付工资的问题，该发言人表示，澳大利亚生产力委员会不推荐做这方面的改变。
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