中国跻身全球领先文化市场：有5000家博物馆4万块银幕

法媒称，随着中产群体兴起，中国文化设施迅猛发展。电影、戏剧和艺术市场充满吸引力。
据法国《回声报》7月17日报道，“于佩尔好棒！于佩尔好棒！”在北京天桥艺术中心的大剧场里，1500名中国观众掌声雷动。法国女演员伊莎贝尔·于佩尔对玛格丽特·杜拉斯的小说《情人》的朗读表演刚刚结束。朗读语言是法文，台词屏幕上有英文和中文译版。场馆内座无虚席，最高票价为1280元。天桥艺术中心副总经理李婧指出：“北京市有2200万人，这类观众还是极少数的，但人们对高品质演出的兴趣越来越明显了。”
报道称，中国近年文化设施迅猛发展。国内有5000家博物馆，3000个演出厅和4.1万块电影银幕。中国的银幕数量甚至超过了美国。虽然北京和上海这样的大都市遥遥领先，但中型城市也不甘示弱。如今所有城市都必须有自己的演出厅或者艺术中心。地产商也被鼓励投入文化产业，以这种方式拿到地皮盖楼。
报道称，中国人口高达13亿，有娱乐需求的中产阶级每年可增加2000万人，成为颇具吸引力的文化产业市场。法国大使馆的官员说：“中国成为全球领先的文化市场之一，从电影院、网络音乐平台到戏剧和当代艺术。这是为了满足要求和支付能力越来越高的中产阶级的需求。”
清华大学艺术博物馆副馆长杨冬江指出：“我国经历过文化领域的艰难时期，大众应该亲近艺术。在集中获取物质产品之后，还有对精神食粮的渴求。”中国文化设施网络发展速度太快，开发程度尚不充分。香港富豪、文化慈善家蔡冠深遗憾地表示：“我们有很棒的演出厅却没有足够的演出。”
报道称，对于预算向来受限的法国文化产业而言，中国市场是天赐良机。因为一些文化场馆毫不犹豫地向藏品和知名艺术家抛去橄榄枝，出手十分阔绰。法国大使馆为促进法国艺术家和企业提升知名度还举办了法国在海外最大的文化节日“中法文化之春”。爱丽舍宫乐团团长让-路易·加瓦托尔塔解释说：“中国是我们面向新市场的开放战略的一部分，在扩大乐团影响力和寻求新的艺术和投资伙伴方面都至关重要。”该乐团还在中国举办了前所未有的三场音乐会。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost