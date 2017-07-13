菲总统府：中菲关系一年来显著改善 “我们彼此对话非常好”

菲媒称，菲律宾总统府称，在联合国仲裁庭作出所谓“裁决”一年后，目前中菲对话有所改善。
据《菲律宾每日询问者报》网站7月11日报道，马拉卡南宫（即菲律宾总统府——本网注）11日称，在海牙仲裁庭对南海仲裁案作出裁决一年后，菲律宾与中国的关系有所改善。
菲律宾总统府发言人埃内斯托·阿韦利亚在新闻发布会上说：“在位于海牙的常设仲裁法院作出裁决一年后，菲律宾和中国目前正在对话。”
报道称，因为长期存在的南海争端，中菲关系一度紧张。然而，在菲律宾总统杜特尔特为与中国进行双边对话作出努力后，紧张关系已有所缓解。杜特尔特奉行与中国进行外交接触的政策，决定暂时搁置仲裁庭的裁决。
阿韦利亚说：“今年5月，两国进行了中菲南海问题双边磋商机制第一次会议——双方重申致力于合作、愿寻找办法加强在与南海相关问题上的信任和信心。”
他还说：“菲律宾和中国就目前双方关切的问题交换了意见，并就将进一步讨论彼此可接受的方法达成了一致意见。”这位菲律宾总统府官员说，中国和菲律宾已就于今年下半年举行双边磋商机制下次会议达成一致意见。他说：“我们现在彼此对话，这非常好。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost