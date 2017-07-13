腾讯向马来西亚申请提供本地支付服务

腾讯控股公司已在马来西亚申请牌照，希望通过微信支付提供本地支付服务。
微信支付全球运营总监殷洁向路透社表示，申请获得批准的话，马来西亚将会是该平台在中国大陆和香港以外的首个服务点。
她表示马来西亚拥有庞大的华人社区，如果腾讯的申请获得批准，那么马来西亚用户就能够把他们的本地银行账户和微信支付绑定，使用马来西亚令吉为商品和服务付款。
腾讯希望将马来西亚视作测试其海外服务的地点。
事实上，微信支付和支付宝通过便捷的扫码支付或转账，把中国带入到了一个无现金社会。这两大服务正结合着出境游在海外扩张，让越来越多的商户接受他们的服务，从而允许用户使用中国银行账户进行支付，省去了外汇兑换的麻烦。
不过，这样的跨境支付执照和本地支付执照是不同的。香港目前是微信支付和支付宝提供大陆以外本地货币支付服务的唯一境外地点。
支付宝在今年5月在香港推出一款应用，这也是支付宝的首个非人民币支付应用。
腾讯是中国最大的游戏与社交媒体公司，其QQ钱包和微信支付有6亿活跃用户，微信在中国有9.38亿活跃用户。
支付宝则有4.5亿用户。
微信支付和支付宝垄断了中国移动金融市场，今年第一季度，转帐额为18.8万亿人民币（2.76万亿美元），一项分析显示。
星期一，美国硅谷初创公司Stripe说，已经和腾讯及支付宝合作，允许全球商家使用Stripe来接受中国消费者使用微信支付和支付宝付款。
目前，微信支付在13个境外市场的13万家商店使用，其中包括美国、欧洲和日本，支持10种货币，腾讯说。
殷洁拒绝透露增长目标，但表示，微信的海外扩张需要监管当局的额外批准，并向当地的商家解释微信支付系统。
“我们在中国有庞大的用户基础，因此用户们会要求商家或金融机构接受微信支付，因此，发展非常快。”
殷洁说，目前还没有提供更多海外国家本地支付的时间表，但“没有什么是不可能的”。
“短期目标依然是中国游客，”她说：“优先考虑的是他们最常去的周边国家，例如东南亚。”
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