新加坡淡马锡公司：继续加大对中国新经济领域的投资

北京电,国际知名投资公司淡马锡公司中国区联席总裁吴亦兵13日表示，中国是淡马锡公司除新加坡之外绝对重要的市场，公司将加大对中国高新技术、非银行金融业、生命技术、消费等多个新经济领域的投资。
根据淡马锡公司最新年报，截至2017年3月31日，该公司投资组合净值创历史新高，达到2750亿新元，1年期股东总回报率为13％。其中，在中国投资占比达到25％，仅次于该公司对新加坡本土投资占比，超过其在美国与欧洲市场投资占比总和。
“我们继续长期看好中国经济发展，中国经济处于重大转型期，转型给我们带来了一些新的非常有吸引力的领域，包括高新科技、非银行金融、生命科学、消费等。”吴亦兵表示，这些领域的投资表现要优于总体投资表现，技术创新引领全球变革，中国经济转型预期良好，新的发展趋势决定了这些新领域的发展。“这些领域都是这些变化的直接受益者。”
在过去的财年中，淡马锡投资了携程、口碑网、中通快递等多家中国企业，并在近期还投资了明码生物科技。
吴亦兵对中国经济未来总体看好。他认为，中国政府在“三去一降一补”方面及关键领域都推出了非常强有力的改革措施。中国经济正在经历重大转型，中国能够成功实现更加安全、更可持续的经济增长。
吴亦兵对全球经济增长表示了谨慎乐观。他认为，虽然从市场来看，全球上市企业的盈利表现较好，但较高的资本市场估值和总体流动性缩减所产生的影响整体上仍难以预测，各类黑天鹅事件时有发生，其影响也不可低估。（新华社）
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