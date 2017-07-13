李显龙谈“小国外交”：认清现实捍卫自身利益

小国应在大国面前有怎样的外交姿态？新加坡外交界近来掀起论战。该国总理李显龙对此表示，小国应认清现实，同时捍卫自身根本利益。
据新加坡《联合早报》12日称，李显龙是在10日晚结束G20汉堡峰会之行接受随行新加坡记者采访时做出上述表态的。李显龙说，新加坡不存在任何幻想，“这是个危机四伏的世界，有大国也有小国。新加坡是小国，我们须接受这个现实。与此同时，我们必须保障我们的利益。这两者听起来有矛盾，但我认为它们是相辅相成的。我们必须清楚知道现实，但这并不代表要向命运低头”。
新加坡亚洲新闻台称，当被问及小国应在全球扮演怎样的角色，李显龙表示，新加坡有责任对关系到自身利益的议题表达立场并加以应对，“不能指望保持低调并希望不受别人关注”。2015年，李显龙在阐述新加坡外交政策时曾说，新加坡不愿接受“小国无外交”的命运。
在谈到与中国的关系时，李显龙称，新中关系广泛，尽管两国不时出现一些问题，但双方都以成熟的方式解决。他认为，新加坡未与中国对立，中方也希望与新友好交往。当被问及中俄是否会取代美国在全球的主导地位时，李显龙说，不同的国家角色不同。对于全球政治形势变化，新加坡要做的是调整自身政策，“美国新政府上台就应考虑这对世界意味着什么，中国影响力扩大就应考虑如何发展对华关系”，世界不是静止不变的。
新加坡近来掀起有关“小国外交”的论战。新加坡资深外交官、国立大学李光耀公共政策学院院长马凯硕日前刊文称，“小国的行为就该像小国”。他此言遭到新加坡巡回大使比拉哈里和新加坡前外长尚穆根等人批驳。（环球时报驻新加坡特约记者 辛斌）
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