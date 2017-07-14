阿里巴巴和腾讯利用人工智能解决中国严重的医生短缺问题

阿里健康本周推出了用于诊断疾病的首个人工智能服务产品，为通过这种先进技术减少中国医生的工作量带来了希望。中国目前正面临严重的医生短缺问题。
这款被称为“Doctor You”的人工智能产品可以对CT扫描结果进行医学影像诊断。
阿里健康的副总裁柯硏说:“这种产品很快将在多家医院成为医生的助手。”他还说，这种技术可以降低错误率，并提高效率。
柯研说：“我们希望未来十年，人工智能将能够分担中国医生一半的工作量。”
这个世界上人口最多的国家正面临着医疗从业人员短缺的问题。据世界卫生组织估计，美国每1000人有2.4名医生，英国每1000人有2.8名医生，与此相比，中国每1000人只有1.5名医生。这导致医生和放射科医师的工作环境恶化，他们需要不断加班加点以处理大量病人的数据，由此导致的错误率也高。
中国人民解放军空军总医院的医生李小坵说，中国顶级医院的放射科平均每天需要处理4万张扫描影像。
在11日进行的测试中，“DoctorYou ”耗时30分钟的诊断正确识别肺结节的准确率达到90%以上，这种疾病尤其难以诊断。据媒体报道，相比较之下，如果通过传统途径，由4名医生人工对同样数量的病人数据进行海量阅片及诊断，预计将花费150到180分钟的时间。
据美国弗罗斯特-沙利文公司说，人工智能有可能将医疗诊断的数量提高30%到40%，并将成本降低高达50% 。
这将大大促进中国医疗服务整体质量的提高，政府正投入巨资改善这个人口迅速老龄化的国家的医疗保健水平。
腾讯、阿里巴巴、百度等企业正在人工智能领域追赶它们在硅谷的同行，医疗保健已经成为一个竞争激烈的战场。
去年，百度推出了人工智能对话机器人，可以与病人进行沟通，并为医生提供诊断建议。
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