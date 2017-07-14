特朗普首访巴黎将观看法国国庆阅兵

他们提醒说，“特朗普最先做出的决定之一，就是让美国退出对于抵抗气候变化来说必需的《巴黎协定》”。





“我们并非拒绝给予在1917年和1941年为我们做出巨大牺牲的美国士兵礼遇，我们向那些回忆致敬；我们是拒绝赞同马克龙的公关活动，这损害了国庆节的价值观。”CRC参议员们说道。



