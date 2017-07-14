特朗普首访巴黎将观看法国国庆阅兵

外媒称，美国总统特朗普13日抵达巴黎，对法国首都进行首次访问。他将出席14日在香榭丽舍大街举行的法国国庆日阅兵，以庆祝美国参加一战100周年。
据塔斯社7月13日报道，法国总统马克龙将在荣军院迎接特朗普，两人随后将前往爱丽舍宫进行单独会谈。会谈结果将在记者会上公布。当天晚上马克龙夫妇将在埃菲尔铁塔上的凡尔纳餐厅宴请特朗普夫妇。
14日早上特朗普将观看盛大的阅兵式，其中将有190名美国军人参与。1917年夏天，美国远征军先锋部队抵达法国，1918年5月在索姆河首次进行了全面战斗。阅兵结束后特朗普将从巴黎回国。
报道称，美国总统的访问迫使法国当局采取了额外的安全措施。共有1.1万名警察和宪兵在城市巡逻。预计反恐将是两位总统会谈的主要议题之一。
两国领导人将讨论叙利亚局势。法国《鸭鸣报》指出，马克龙上台以来，法国“大幅调整了自己的立场”。巴黎不再坚持将叙利亚总统巴沙尔下台作为前提。
据法国《费加罗报》7月13日报道，在纽约军校度过的中学时光让特朗普喜欢上了军服和正步走。走进白宫时，他身边围着一群将军，他欣赏他们的忠诚和忘我。对于这位饱受争议的美国总统来说，马克龙邀请他作为法国国庆节的嘉宾前来巴黎几乎是无法抗拒的。
丝毫不喜欢长途旅行的特朗普在参加完汉堡二十国集团峰会后，仅仅过了3天就再次跨越大西洋。巴黎荣军院的欢迎仪式、参观军事博物馆、在拿破仑墓前拍照、埃菲尔铁塔上的精美晚宴、国庆阅兵式……白宫高级顾问班农兴奋地表示，“马克龙很热情，法国第一夫人也很热情，拜访像马克龙夫妇这样的一对夫妻会是美妙的事情”。
7月14日这个象征完全符合马克龙和特朗普力图达到的目标：在经过最初的紧张关系之后，重新出发，并建立一种富有成果的工作关系。美国总统身边的人士肯定地表示，正如马克龙在二十国集团峰会中指出的那样，过去的较量和夸夸其谈都已经过去了。
班农表示：“两位总统几次进行电话会谈时我都在场，感觉到了一种非常积极的活力。马克龙总统是个有威信的改革者，尝试着在法国做些不一样的事情。他们二人尽管有许多显而易见的不同之处，但经历过一些共同的事情。”
据白宫说，爱丽舍宫向美国总统保证，他在巴黎将不会遇到大规模带有敌意的示威游行。美国皮尤研究中心最近的民调显示，特朗普在法国的支持率为14%。而在美国总统看来，法国总统的王牌之一就是他目前的支持率，这使得他可以公开与特朗普在一起。
报道称，两国有分歧的问题确实不少，从巴黎气候协定到扬言就钢铁打贸易战。但马克龙认为，如果他能参与会谈，会对特朗普有积极的影响。
另据法新社7月12日报道，法国的参议员们当日宣布，他们将不会去“鼓掌欢迎”受马克龙之邀参加法国国庆日阅兵式的美国总统特朗普。
公民党团（CRC）参议员们在一份公报中写道，他们“按照传统，受邀参加阅兵式”。但“我们党团将不会去，白宫亿万富翁的出席有悖于我们国庆节代表的所有价值观”，他们肯定表示。
议员们质问马克龙是否“忘记了7月14日作为对1789年攻占巴士底狱和1790年联盟节的纪念，是向大革命与其价值观以及启蒙运动的原则致敬”。他们还补充说：“与特朗普在一起，自由受到侵犯，人与人之间竖起高墙，平等遭到破坏，医疗制度面临威胁，友爱不再存在，同胞产生分歧。”
他们提醒说，“特朗普最先做出的决定之一，就是让美国退出对于抵抗气候变化来说必需的《巴黎协定》”。
“我们并非拒绝给予在1917年和1941年为我们做出巨大牺牲的美国士兵礼遇，我们向那些回忆致敬；我们是拒绝赞同马克龙的公关活动，这损害了国庆节的价值观。”CRC参议员们说道。
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