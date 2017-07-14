中国已成亚洲金融“稳定器”

今年是亚洲金融危机爆发20周年。受访专家认为，中国已经成为亚洲金融“稳定器”，在维护地区和全球金融稳定中的重要性日益凸显。
1997年7月，泰国政府在同国际投机资本苦斗数月后，宣布放弃盯住美元的联系汇率制度，泰铢应声而落。随后，金融危机迅速波及亚洲多个经济体，造成重大损失。
在这次危机中，中国政府向世界承诺，坚持人民币不贬值，并采取一系列的积极措施和政策，以负责任的行动阻止这场危机演变为全球性危机。
亚洲金融危机使亚洲各国意识到加强合作、共同抵御危机的重要性。在中国提议下，10+3（东盟和中日韩）领导人非正式会议在1999年设立了财长会议机制。2000年5月在泰国清迈召开的第二次10+3财长会议达成“清迈倡议”。
清迈倡议，即将东盟内部原有的货币互换机制扩展到中日韩三国，在10+3之间逐步建立双边货币互换网络，以便在有关国家出现短期资金困难时进行援助，防范金融危机的发生。
2008年5月，10+3各国财长决定区域外汇储备库起始规模为800亿美元，其中中日韩与东盟出资比例为80%和20%；2009年5月，清迈倡议多边化协议正式签约，共同储备基金扩大到1200亿美元，其中中国和日本分别出资384亿美元；2012年多边化互换协议扩大到2400亿美元，并于2014年7月正式实施。
中国社科院金融研究所研究员张跃文说，清迈倡议在维护亚洲地区金融稳定方面发挥了重要的作用。这个机制能够为陷入危机的国家提供流动性支持，避免系统性风险和金融体系的崩溃。
作为世界第二大经济体，人民币汇率在弹性增强的同时，也起到了稳定地区金融的作用。如今，亚洲很多国家在汇率政策制定过程中越来越多参考人民币汇率变动。人民币在亚洲各国汇率货币篮中的比重，已经显著上升。
2008年金融危机爆发后，为确保国际货币基金组织（IMF）拥有充足资源，有利于国际社会应对当前世界经济金融领域的重大挑战，2009年，中国率先决定购买不超过５００亿美元的国际货币基金组织债券；2012年，中国又向ＩＭＦ新增资源承诺430亿美元的参与额。
2016年中国正式成为IMF第三大股东，当年10月人民币正式加入IMF特别提款权货币篮子，并成为其中唯一的新兴经济体货币。
在共商共建共享的理念下，中国提出“一带一路”倡议，亚洲成为倡议的重点区域之一：中国发起成立亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行，开创了发展中国家组建新型多边金融机构的先河。上合组织开发银行也在推动建立中。
亚洲基础设施投资银行开业一年多，成员从最初的57个增加至80个。
国际信用评级机构穆迪日前首次对亚投行“打分”，给予这家新兴多边开发银行与世界银行同级的AAA最高信用评级。
分析认为，未来随着亚洲债券市场建立发展以及“一带一路”倡议实施推进，中国与区域成员合作领域将不断拓宽，对区域金融稳定及促进区域经济发展作用将进一步彰显。
东盟与中日韩宏观经济研究办公室5月发布2017年度东亚经济展望报告认为，东亚依然是全球经济表现最好的地区，而中国是本地区经济稳定增长的基石。
北京大学国家发展研究院副院长卢锋认为，20年前爆发的亚洲金融危机，对区域经济发展以至于全球金融治理结构演变，产生了持久深远的影响。
近年来，系统性金融风险在发达国家曾多次出现，但中国与这些发达国家存在区别，即政府在防风险上自始至终承担关键性角色，对于防风险做到及早介入，及时处理。
自中共十八大以来，中央高度重视防控金融风险。2012年召开的中央经济工作会议指出，要高度重视财政金融领域存在的风险隐患，坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。
去年底召开的中央经济工作会议指出，要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点。今年的中国政府工作报告提出，对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕。
央行货币政策委员会委员、北京大学数字金融研究中心主任黄益平指出，过去这几年，金融风险不停地在不同部门之间游走：股票、债券、房地产、影子银行、外汇和数字金融。但中国具备充足实力，确保不发生系统性金融风险。
中国央行已将防范跨行业、跨市场的交叉性金融风险作为维护金融稳定的重点领域，着力丰富和完善维护金融稳定的工具箱。
《中国金融稳定报告（2017）》对2016年中国金融体系的稳健性状况进行了全面评估，认为中国金融业改革不断深化，金融市场平稳运行，金融机构整体稳健。
张跃文说，中国自身金融的稳定发展，将持续为亚洲地区的金融稳定提供保障。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost