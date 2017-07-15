美考虑归还俄外交财产 特朗普愿邀普京访白宫

美国总统助理塞巴斯蒂安•戈尔卡表示，白宫正在考虑归还俄罗斯的外交财产，以“创造合作机会”。
戈尔卡在接受美国有线电视新闻网采访时解释称：“因为我们希望创造与俄罗斯合作的机会。”
他补充称：“我们可能没有共同的价值观，两国的政治家对世界的看法不同，但有些问题会引起我们共同的不安。”他以叙利亚局势为例，说明两国在一些问题上可以顺利合作。
戈尔卡表示：“别忘了，叙利亚有超过40万人死亡。这很可怕。但是，如果我们看到克里姆林宫在停火等方面释放的善意，那么正如国务卿蒂勒森希望看到的那样，两国关系可能存在改善的机会。”
【俄罗斯卫星网7月14曰报道】美国前驻俄大使约翰•贝尔在第61届美国国际姐妹城协会年度论坛期间向俄新社表示，俄罗斯总统普京与美囯总统特朗普应更多地举行会晤，开诚布公地交流，只有这样才能改善两国关系。
贝尔被问到，如何看待两国总统在二十国集团峰会期间举行首次会晤后的美俄关系前景，他回答称：“目前美俄关系处于一个非常糟糕的状态。两国总统负有责任，他们应尝试改善这种情况。虽然并不是一切都取决于他们，但很多事情都取决于他们。”
贝尔认为，“为改善美俄关系，需要诚恳地谈一谈两国关系如此糟糕的原因。”他指出：“两位总统坐下来，开诚布公地讨论，是什么导致两国关系如此恶化。需要重新建立起改善情况必不可少的信任。”
据彭博社此前报道，美国总统特朗普表示有意邀请俄罗斯总统普京访问白宫，但现在还不是最好的时机。
特朗普周四在巴黎说：“我不认为现在是合适的时间，但我可以肯定地回答你们，会邀请的。”
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