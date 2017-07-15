修宪日程令安倍面临风险

安倍首相的向心力正在下降。自民党在2曰东京都议会选举中遭遇惨败，该党在国会选举中的“不败神话”蒙上了一层阴影。各家媒体实施的民调均显示，安倍首相的支持率大幅下滑。向心力的衰弱不只是因为在东京都议会选举的惨败。还剩下1年零5个月的众议院议员任期和修改宪法这两项日程也会产生影响。
安倍首相在9日表示，不会变更提交自民党修宪草案的时间。安倍首相宣布计划在2020年施行新宪法，因此出现了这样一种日程猜测：在下一次临时国会提交自民党修宪草案，在2018年例行国会上发起修宪议案，然后举行全民投票。
在众议院，执政党控制着发起修宪议案所需要的三分之二议席，在参议院，如果与支持修宪的日本维新会等联合，也能达到三分之二议席。
要发起修宪议案，安倍首相肯定不愿意冒现有议席减少的危险。因此，大多数政治家认为，下一次解散众议院要在2018年例行国会闭幕以后。也就是说在此之前，安倍首相不会解散众议院。
被称为“传家宝刀”的众议院解散权是首相权力的源泉。2012年12月再次执政的安倍首相在执政只有两年的时候便解散了众议院。这一违背常识的决断让在野党措手不及，从而令自民党取得了压倒性胜利。这种解散方式引发议员的恐惧心理，因为他们不知道什么时候解散，这使得安倍首相的向心力更强了。
那次解散奠定了”安倍独大“的基石。但现在，情况正朝着相反的方向发展。石。但现在，情况正在朝着相反的方向发展。当众议院解散时间变得易于预测，首相的向心力就会下降。在2009年8月众议院任期届满的那次选举中，自民党政权被当时的民主党所取代。
自民党内批评安倍政权的声音越来越多。虽说契机是东京都议会选举，但这与众议院解散时间明确化、让议员有了安心感不无关系。作为安倍首相夙愿的修宪曰程反而束缚了众议院的解散。
这种现象或许成为政治领导人的一个教训。“可预测”的行为将会带来风险。通过大选时石破天惊的言行，美国总统特朗普给人留下了“不可预测”的印象，这成为他权力的源泉。
在东京都议会选举中崛起的地方政党“都民第一会”很有可能在今年内组建新的国家政党。而安倍首相以民进党的低迷为前提，寻求在明年下半年解散众议院。如果出现新的接盘势力，安倍首相将不得不调整战略。
安倍首相将于下月3日改组内阁，调整自民党高层人事。安倍首相9日已经表示改组不会伤筋动骨，会让副首相兼财务大臣麻生太郎和内阁官房长官菅义伟留任。但另一方面，“可预测”的人事安排会不会提升支持率还很难说。
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