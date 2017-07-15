德国收紧外资并购剑指中企

随着对中国企业可能通过收购获得德国技术的担忧持续存在，柏林周三收紧了投资规定，以保护具有重要战略意义的行业远离非欧盟的外国竞购者。
德国经济部长布丽吉特•齐普里斯说:“我们仍然是世界上最开放的经济体之一，但是我们也需要把公平竞争条件纳入考虑范围。”她表示:“政府对我们的企业有这样的责任。”
柏林将拒绝被认为违背国家利益的收购要求。根据新的条例，在收购德国企业25%及以上的股权时，来自欧盟或欧洲自由贸易联盟成员之外的投资者将接受评估，以便确定这样的收购是否对公共政策或安全构成任何风险。
德国经济部称，这一新规定尤其针对主要涉及安全敏感领域——如武器装备或加密技术行业的投资计划。该部每年审批40到50项外国投资申请案。
齐普里斯在没有提及中国名字的情况下说：“德国企业常常与那些经济不像我们这么开放的国家竞争。”
德国工商界对政府的决定提出了严厉批评。德国工业联合会的斯特凡•迈尔说我们要求德国明确面向外国投资者开放的姿态。德国工业联合会拒绝这种法规，它将越来越多地阻碍投资。”
总理默克尔的内阁是在二十国集团(G20)峰会后作出这一决定的。该峰会曾誓言与保护主义作斗争和推动市场开发。
【德国新闻电视频遒网站7月12曰文章】题：柏林限制中国的收购之旅
经济部长布丽吉特•齐普里斯没有明确地说明，但是德国政府今天通过的针对欧盟以外企业的收购规定，其主要目标就是中国。她希望阻挠“经济不像我们这么开放的国家”的计划。她针对的是北京的战略收购，但没有指名道姓。
中国企业去年在德国的收购规模是前所未有的。政界一段时间以来就对这种战略投资攻势持怀疑态度。因为中国的全球扩张主要涉及对关键技术的收购。安永称，去年德国的收购目标中有—半是工业或高科技企业。这其中包括机器人制造商库卡公司、垃圾处理企业垃圾能源公司和机械制造商克劳斯玛菲公司。
眼下这种来自政界的态度演变成了对远东投资者更为严格的规定。经济部长齐普里斯将审核时间延长了一倍，并扩大了安全相关企业的范围，这样就可以禁止将此类企业卖给国外。从现在起，云服务提供商以及为发电站、电网、供水公司、医院、公路和航空、货币供应和网络作战开发软件的公司都被视为关键企业。
齐普里斯此举也是对中国封锁市场的反应。因为中国目前对本土市场的保护十分有力。外国企业在中国仍感觉受到严重歧视，虽然中国一再坚称对来自欧洲的竞争一视同仁。
【德国之声电台网站7月12曰报道】题：提高收购门槛
对于外资新法规，慕尼黑经济硏究所的经济学家加布里尔•费尔贝迈尔表示，来自欧洲以外的直接投资现在可能会受到普遍怀疑。但实际上，这类投资通常是受欢迎的，比如可以拯救陷入困境的企业(以及就业岗位)。
德国经济界也担心新规可能变成投资障碍。德国工业联合会表示，“我们要求德国明确面向外国投资者开放的姿态”，如果对“核心基础设施”的定义过于宽泛，将减少德国作为投资目的地的吸引力。基民盟经济委员会批评说，德国将自己变得不可信。上周末，德国还在G20峰会上为自由贸易大声疾呼，现在却筑起围栏。
费尔贝迈尔说，德国“有走向贸易保护主义的风险”。
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