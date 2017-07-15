泰国推出接受支付宝扫码付款的自动售货机！

泰国日前推出首款接受支付宝付款的自动售货机，意在为中国游客在泰购物提供更多便利。
目前已在泰国安装24台的这款自动售货机由泰国开泰银行、泰国自动售货柜机行业龙头SUN108公司与支付宝合作开发。使用自动售货机前，客户需事先将银行账户或信用卡与支付宝电子钱包绑定并充值。购物时，仅须在手机上打开支付宝应用程序，扫描自动售货机显示的二维码即可完成支付。
开泰银行第一高级副总裁素帕妮婉·朱达坤介绍说，此款自动售货机适用于小额支付，将为中国客户增加支付宝支付的新渠道。
据悉，目前已投放的自动售货机分布中国游客集中的旅游景点和商业中心，如曼谷尚泰广场拉玛九路店、水门店、芭堤雅尚泰节日购物中心等。开发方计划于未来三年内增加投放500台此种自动售货机。
泰国国家旅游局预计今年将有980万中国大陆游客赴泰旅游，创造旅游收益超过5000亿泰铢（约合1000亿元）。支付宝隶属的蚂蚁金融服务集团泰国区总经理披帕英·索巴瑟透露，中国游客使用手机支付已蔚然成风，其在泰国使用支付宝支付最多的领域依次为购物、住宿及餐饮，其中购物使用占比达27%。
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