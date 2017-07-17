马克龙确立“有担当”执政风格

外媒称，法国总统马克龙表示美国总统特朗普“将在未来数月努力找到解决方案”，以便让美国回归巴黎气候协定。
据法新社7月15日援引《星期日报》报道，马克龙解释称：“特朗普听取了我的意见，他明白了我的意见的含义，特别是气候变化与恐怖主义之间存在的联系”，
“他告诉我，将在未来数月努力找到解决方案，我们讨论了能够让其回归《巴黎协定》的细节”，马克龙补充道。
“我认为他也看到了（美国）不同城市、各州、商界以及他周围的人，为了让美国继续参与对抗气候变化而采取的行动”，马克龙说。
“要想让美国最终能够重新加入对抗气候变化的阵营并奉行多边主义，保持对话很重要”，马克龙认为。
13日与马克龙举行联合记者会时，特朗普曾表示关于《巴黎协定》“可能发生一些事情”。“我们将看看会发生什么”，他说。
此外，马克龙还对特朗普的来访做出了积极的评价，认为这“向美国民众展现了法国和巴黎更加强大的形象”。
据法国《费加罗报》7月15日报道，马克龙14日在特朗普的陪同下，参加了巴黎香榭丽舍大街的阅兵式。当天晚些时候，他主持了尼斯恐袭周年纪念活动。
报道称，马克龙风格确立。仪式接着仪式，讲话连着讲话，一个又一个象征，国家元首勾勒出他打算在5年任期内实施的总统风格的轮廓：一个有担当的共和国的总统，权威又冷静，既是现实主义者又是机会主义者，既是统一者又是分裂者，这就是马克龙7月14日参加巴黎阅兵式和尼斯纪念活动时所呈现出来的形象。
他庄严地主持了香榭丽舍大街上的阅兵式，并邀请了美国总统，尽管后者可能引发不信任。在马克龙看来，这主要是为了提升威望，在历史性前景下重新安置法美关系，这远远超过了特朗普本人。恰逢美国参加一战百年，这是个大好机会。
“在我们的历史中，我们找到了一些可靠的盟友，一些前来帮助我们的朋友……什么事情都无法让我们分开”，阅兵式结束后马克龙在主席台上这样说道。他在简短的讲话中赞扬了将众人团结在一起的“自由、平等、博爱”精神。报道称，这是提升形象的一种方法。
此外，阅兵式结束时没有由军乐队演奏传统军乐，马克龙安排的节目是法国电音乐队Daft Punk的歌曲串烧以及歌手米歇尔·菲甘的歌曲《节日》的片段。前一日，马克龙与军方在防务预算问题上的交锋引发争议。
报道称，美国总统离开后，背景变了，语调未变。
当天中午，马克龙偕夫人登上前往尼斯的飞机，前总统奥朗德和萨科齐同行。这种安排的象征意义很明显：表明法国人是可以超越政治派别联合起来的。
抵达尼斯后，总统先是在市长办公室举行了闭门会议，讨论了恐袭受害者家属问题。会议结束后，人群向马克龙欢呼，他与几个人握了手，有人告诉他“上午的讲话非常棒”。到达马塞纳广场后，他检阅了部队，向在去年的恐袭事件中涌现出的一些英雄颁发荣誉勋章，奥朗德、萨科齐与摩纳哥亲王阿尔贝二世站在主席台第一排。
随后是阅兵式，马克龙向尼斯人民表示：“共和国将竭尽所能来重新赢得你们的信任。”去年尼斯恐袭发生后，国家的角色曾引发争议。
马克龙表示理解民众“对国家的愤怒”，保证“将会保持”对恐怖主义受害者的援助。最后，国家元首总结道：“我们站起来了。”
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