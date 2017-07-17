关岛酝酿脱美自治公投

在关岛准备庆祝本周的解放纪念日之际，这个太平洋岛屿的政治领导人说，现在是时候决定是继续作为美国的一个殖民地还是成为一个独立国家了。
围绕独立的争论已经激烈地进行了数十年，但法律上的复杂性导致就这个问题举行公投的计划多次受阻。关岛前参议员埃迪•杜埃尼亚斯说，自治公投早就应该举行，而且应该与明年的总督选举一起举行。
他在最近于首府阿加尼亚举行的关岛去殖民化委员会会议上说：“我们一直在前进，但我们不知道我们前进的目的地和我们还有多长的路要走。”关岛自1898年以来一直是美国“未合并的领土”,意味着16万关岛居民是美国公民却只拥有有限的权利。他们不能参加美国选举，关岛唯一的驻美国国会代表也不能就立法案投票。
联合国将关岛列为世界上仅剩的17个殖民地之一，而关岛总督埃迪•卡尔沃希望改变这种情况。卡尔沃一直争取举行自决公投。公投将向选民给出未来的三种选择——独立、成为美国的一个州或是留在与美国的“自由联盟”中。有自己的支持者。卡尔沃说，不管结果如何，至少选民对自己的未来发表过意见。
卡尔沃在本月早些时候说：“什么都比现状强。”他说:“如果我们成为州，我会感到高兴，而如果选民选择独立或是自由联盟，我也会比现在高兴。”
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