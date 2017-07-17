美网军独立计划将敲定：未来或加大对IS网络攻击

美联社7月15日报道称，据美国官员说，在数月延迟后，特朗普政府即将敲定一些计划，以改进美军的防御性与进攻性网络作战司令部。此举旨在加强美国的网络战能力，打击“伊斯兰国”等敌人。
按照这些计划，美国的网络司令部最终会从以谍报为重点的国家安全局剥离出来。官员们说，目标是使美国网络司令部获得更大的自主权，从而使之摆脱与国家安全局一起工作所带来的桎梏。后者负责监视和搜集来自世界各地的电话和互联网等情报数据。这项职责有时可能会与打击敌方力量的军事行动相冲突。
若使网络成为一个独立的军事司令部，就能使数字领域中的作战获得与陆地、空中、海上和太空等传统作战领域相同的地位。这项举措反映出，来自其他国家政府、恐怖组织和黑客的网络攻击和入侵所构成的威胁不断升级；此外，在莫斯科企图干扰2016年的美国大选之后，美国人对俄罗斯黑客活动的担忧也日益增加。
美国长期以来一直在网络空间悄悄活动，利用网络搜集信息、破坏敌人网络和协助常规军事行动。但是，随着其他国家和敌人扩大对网络间谍活动和攻击的使用，美国决心提高自己的能力，把网络作战融合到自己的日常作战之中。
自2010年网络司令部启动以来，以马里兰州米德堡为基地的这两个高度机密的组织就一直处于同一位四星将领指挥下。但国防部一直试图实现分离，因为它认为，国安局和情报界对咄咄逼人的网络战采取抵制态度，尤其是在近年来“伊斯兰国”崛起后。据熟悉这场争论的美国官员说，军方想要攻击“伊斯兰国”的网络，而情报机构的目标重点则是从这些网络中搜集情报。
官员称，自特朗普就任总统以来，国防部长马蒂斯赞同这一拆分计划的大部分内容，但关于细节的讨论持续了数月之久。
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