美军牵头多国在东欧军演：演练打击“先进对手”

美国《星条旗报》网站7月15日发表题为《美国在东欧的多国军事演习中针对“先进对手”进行演练》的报道称，炮弹雷鸣般炸响，“阿帕奇”直升机上的火力东扫西射，米格-21战机呼啸着掠过天空。这场由超过数千名军人参加的大型战争演习，旨在让军人们为应对技术先进的对手作好准备。
由美国驻欧洲陆军主导的“军刀卫士”军事演习汇集了来自25个国家的2.5万多名官兵。在15日这一天，一些部队在军队高层面前展示了他们的火力。
美国陆军副参谋长詹姆斯·麦康维尔表示，在阿富汗和伊拉克部署十多年之后，美国陆军需要确保其部队也能够与技术上更先进的部队作战。“我们看到坦克，看到‘阿帕奇’直升机，”麦康维尔在接受记者采访时说，“我们看到了联合作战。”
虽然没有明确说出假想对手是谁，但此次演习确实正值西方对更具侵略性的俄罗斯忧心忡忡之际。
过去3年来，美国加快了行动的步伐，举行规模更大、强度更高的演习，旨在加强盟国联合作战的能力。
在“军刀卫士”为期两周的演习期间，参演部队将在罗马尼亚、保加利亚和匈牙利行动。
美国驻欧洲陆军司令本·霍奇斯将军表示，自2016年以来，战斗场景的复杂性与日俱增，假想对手被设计为对盟军调兵遣将的速度提出挑战。
“这很重要，因为如果爆发危机，我们将在很短的时间内集结起来，”霍奇斯说，“我们不会有6个月的时间去进行准备。”
许多战车正在通过河流上的移动桥梁，确保霍奇斯所谓的“集结速度”。
15日的演习共出动了650辆作战运输工具，而固定翼飞机与武装直升机协同支援地面部队。来自美国第四步兵师第三装甲旅作战队的军人提供了地面火力。
霍奇斯表示，对美国驻欧陆军而言，罗马尼亚钦库的基地可以在东南欧发挥更重要的作用。美国正在花费约2300万美元来改造这片乡村地区，以便用于更复杂的行动。
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