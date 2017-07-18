美国希望重启美韩自贸谈判 欲修改自贸协定

外媒称，美国贸易代表办公室12日表示，美国已经正式通知韩国，希望启动修改两国之间达成的自由贸易协定的进程。
据韩联社7月13日报道，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽致信韩国产业通商资源部长官周亨焕，呼吁召开“美韩自由贸易协定联合委员会特别会议，开启谈判进程，消除美国遇到的贸易壁垒并考虑对协定进行必要的修改”。
在信中，莱特希泽建议下个月在华盛顿举行会议。
莱特希泽在信中说：“我认为，这次会议和后续谈判将提供一个机会，我们可以借此审议协定的实施情况，解决美国出口商品进入韩国市场的一些问题，最重要的是解决我们之间巨大的贸易失衡问题。”
他说：“韩国是一个重要的盟友和重要的贸易伙伴。为了加强我们的关系，我们需要自由、公正和均衡的贸易。”
莱特希泽说，减少美国的贸易赤字是特朗普政府关注的重点，美国“对我们与韩国的巨大贸易失衡状况真的很担心”。
他还说，近20年来，美国与韩国一直存在贸易逆差。
据德新社7月12日报道，根据美国总统唐纳德·特朗普做出的“美国优先”的保护主义承诺，美国12日宣布计划重启与韩国的自由贸易协定谈判。
贸易代表罗伯特·莱特希泽表示，他已经正式通知首尔方面，将于8月举行会谈。不过具体日期还没有确定。
莱特希泽在声明中说，自从该协定于2012年生效后，“我们与韩国的商品赤字已经从132亿美元增加到276亿美元，翻了一番，而美国的商品出口额实际上还下降了”。
他说：“这与前一届政府在敦促批准这一协定时向美国人民宣传的内容完全不同。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost