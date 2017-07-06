英媒曝光戴安娜秘密情史

1997年因车祸死亡之前，威尔士王妃拥有很多爱慕者。现在，新纪录片《戴安娜的最后100天》披露了她爱情生活的细节。该纪录片宣称，当年各路追求者实在令戴安娜应接不暇，她就将他们按等级排列在管家保罗·伯勒尔食品储藏室的黑板上。
但伯勒尔说，这些人都无法同英国外科医生哈斯纳特·卡恩相提并论。1997年，戴安娜在巴黎一场悲剧性的车祸中香消玉殒，享年35岁。同查尔斯王子离婚后，她从王室的桎梏中解放出来，开始了无忧无虑的新生活。1994年，戴安娜在一家医院的候诊室遇到了卡恩。王室内部人士说，她被卡恩迷住了，甚至称他为“绝妙先生”。
《戴安娜编年史》的作者蒂娜·布朗说：“戴安娜到医院看望一位朋友时爱上了哈斯纳特·卡恩......那位医生有一双又大又黑、清澈明亮的眼睛。”戴安娜有很多男朋友，包括车祸中一同丧生的多迪·法耶兹，还有商人古卢·拉尔瓦尼。
但伯勒尔说，卡恩与众不同，在两人恋爱期间，他“实际上搬进了肯辛顿宫”。他说：“我不得不告诉侍女们，‘今天所有侍女都不要留在王妃的房间里’，因为她会对我说，‘哦，睡美人还在睡。他整晚都在工作。别打扰他’。”戴安娜的厨师达伦·麦格雷迪说，她也知道戴安娜与卡恩之间的秘密约会。
麦格雷迪说：“我记得，王妃的周末菜单有些变化。她要求加入咖喱饭菜。”然而，虽然戴安娜的朋友都认为卡恩就是“那个人”，卡恩却对他们的未来没有把握。卡恩是穆斯林，出身于一个传统家庭。他受制于他的母亲，而他的母亲“打算给他找个结婚对象”。
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