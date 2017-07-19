CNN披露美海军首款现役激光炮：瞬间引燃无人机

美国有线电视新闻网网站7月18日发表题为《CNN目击美国海军可击落无人机的激光武器》的报道称，美国海军的第一款——事实上也是全世界第一款——现役激光武器，悄悄现身经常充斥着火药味儿的波斯湾。
激光武器系统（LaWS）并非科幻小说虚构的，也不是试验性武器。它已经被部署到美国海军“庞塞”号两栖运输舰上，克里斯托弗·韦尔斯上校和他的下属们随时可以用它打击目标。
有线电视新闻网（CNN）获得了这次实弹演习的独家报道权。
韦尔斯对CNN说：“它比子弹更精准。与美军拥有的其他武器不同，它不只针对空中目标或水面目标，从这个意义上讲，它是一款多功能武器，能打击各种不同的目标。”
激光武器系统最大的优势，也是其他武器难以匹敌的，即它的运行速度达到了光速。也就是说，它的速度是洲际弹道导弹的5万倍。
该武器系统官员凯尔·休斯上尉说：“它可以朝来袭目标发射大量光子。我们不用担心风，不用担心射程，我们什么也不用担心。我们可以用光速来对付目标。”
在演习中，“庞塞”号船员发射了一个目标——一架无人机。这是伊朗、朝鲜、中国、俄罗斯和其他对手用得越来越多的一种武器。
武器系统立即瞄准。休斯说：“我们不必预测目标轨迹。我们以光速来对付它，这实际上就是瞄准射击——我们看见它，瞄准，就可以消灭这个目标。”
无人机的机翼瞬间起火，温度达到数千度，飞机严重受损，随后急坠入海。
这次攻击悄然无声，也没有人看到它如何发生。休斯说：“它运行的电磁波频段是肉眼看不到的，因此，你看不见光束；它也没有一点儿声音，它是完全静音的，但却具有令人难以置信的威力。”
美国海军说，它出奇的精准，可以减少在战时的附带损害。
韦尔斯说：“我可以用它瞄准目标上的任何一个点，在必要的时候摧毁目标。它可以减少附带损害，我再也不必担心炮火会脱离目标，可能伤害或破坏那些我不希望伤害或破坏的东西。”
这一价值4000万美元的系统仅需通电就可以运转，它有一台小型发电机，配备了3名操作人员。它不需要价值数百万美元的导弹，也不需要任何弹药。
每次使用的成本？休斯说：“射击一次大约1美元。”
目前，激光武器的主要用途是摧毁飞机和小型舰艇。休斯说：“它的设计用途是打击空中和水面威胁。在过去3年里，它已经证明了自己在这方面的强大威力。”
然而，海军正在研发更强大的第二代激光武器系统，新的系统可能瞄准更重要的目标：导弹。
相关任务仍是保密的。然而，指挥官和船员们很了解这些潜在的能力。当我们问韦尔斯目前的激光武器系统能否击落导弹时，他微微一笑，回答说“也许吧”。
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