研究发现针灸有助缓解痛经 疗效可持续长达1年

澳媒称，澳大利亚和新西兰的研究人员发现，针灸有助于缓解痛经，同时减轻经期头痛、恶心的症状。
据《澳大利亚人报》网站7月18日报道，对年龄在18岁-45岁的74名女性进行的研究发现，一半以上的女性在接受了为期3个月的针灸治疗后，痛经程度至少缓解了50%，疗效可持续长达1年。
这篇发表于《科学公共图书馆·综合》期刊的研究报告说，很多女性反映，她们为治疗痛经而服用止痛药的情况减少了，因痛经引起的头痛、恶心等症状也有所缓解。
报道称，在医学界，痛经也称原发性痛经，在25岁以下的女性中最为常见，它也是最常见的妇科问题，有80%的女性在生育年龄发生过痛经。
西悉尼大学和奥克兰大学的研究人员还发现，人工针灸比电子针灸的疗效更好，前者是由人把细针扎入人体的特定部位，而后者是用针传导微电流进行刺激。
西悉尼大学研究员迈克·阿莫尔说：“我们的初步研究发现，利用人工针灸刺激而不是在很多关于痛经的研究中经常使用的脉冲电流，可以减少止痛药的使用，并改善头痛和恶心等并发症。”
他说：“第二方面的效果是我们意料之外的，我们将在今后进行更大规模的实验中进一步研究。”
报道称，在这项研究中，这些女性被要求写日记，并接受4种人工或电子针灸治疗中的一种。
在3个月经周期中，她们需接受每周1次共12次治疗或每周3次治疗。
这些女性表示，她们在月经前3天里出现“极度疼痛”和整个月经期间出现“中度疼痛”的情况大大减轻，效果可持续12个月。
报道称，很多人的月经综合症症状，如情绪波动，也有所改善。
研究人员在文章中写道：“什么时间治疗似乎影响不大，但高频率治疗的效果更好。”
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