法国学者：让德国为欧元区掏更多钱，难！

法国国际关系与战略研究所网站7月13日刊发题为《欧元区：马克龙可能偏离“默克齐”方针吗？》的文章称，默克尔准备强行推动欧元区共同预算观点。然而，这只不过是一种有限的预算，不具备重要的宏观经济影响力。德国的经济政策仍然出于本国考量，不适用于欧元区的重新平衡。
文章称，法国总统马克龙13日在法德年度联合内阁会议上与德国总理默克尔会面。法国国际关系与战略研究所的协作研究员雷米·布尔若对其经济声明进行了分析。
问：马克龙呼吁柏林“做出改变”以纠正欧元区的“机能障碍”，都有哪些“机能障碍”？
答：首先需要注意，马克龙谈及这个问题相对来说比较新鲜，因为在6月的上次峰会上，他曾只谈论法德之间达成一致的话题。如今，法国总统再次提及他担任经济部长时曾经提过的问题：欧元区内部存在的不平衡特别是德国的巨额贸易顺差。
法国总统认为，德国从欧元区框架中获益，却没有对财务互助做出足够贡献。也许他担心的是，如果维持欧洲的现状，加上有限的制度进步，可能会连累他的任期。简言之，他看起来打算避免前任们的命运，很可能希望“默克龙”（指德国总理默克尔与法国总统马克龙，意指德法协调政策——本网注）不要像“默克齐”（指默克尔与法国前总统萨科齐——本网注）那样。
问：在法德推动下，欧盟将遵循怎样的经济路线图？
答：马克龙放弃了债务联邦化的想法，因为这在德国是个禁忌话题。法国总统主要试图推动欧元区范围内的共同预算计划，补充银行联盟的结构，特别是推动银行存款的保险机制。
他还提出了经济协调问题。德国现在执行的预算政策和薪金政策没有考虑到欧元区的整体情况。正因为此，它被指责采取单边主义甚至是重商主义方案。
如今在欧盟内部，部分协调只存在于下层，通过降低薪金成本和劳动市场的自由化实现——法国准备这么做。然而，不存在任何宏观经济协调。
问：柏林准备改变其经济观点吗？
答：在德国，存在强大的经济禁忌。在这个国家，官方言论一贯是亲欧的，但具体来说，一些禁忌阻碍了进步，例如债务联邦化或者银行联盟。德国在这些方面的进步只是象征性的。比方说，默克尔发出了一些信号：她准备好面对党内的欧洲怀疑论者，强行推动欧元区共同预算观点。然而，这只不过是一种有限的预算，不具备重要的宏观经济影响力。德国的经济政策仍然出于本国考量，不适用于欧元区的重新平衡。
很明显，在选举之前不会有任何进展。在那之后，如果默克尔再次以足够大的优势当选，她将拥有一个任期来强化一些让步。尽管如此，禁忌依然非常强烈，总理的行动空间仍将受到其党内强大反对派的制约。这可能促使马克龙和欧洲其他领导人更多地集中于宏观经济协调，这是避免最具破坏性危机的最重要方面。
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