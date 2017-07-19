中美首轮全面经济对话今日启动

境外媒体称，首轮中美全面经济对话将于7月19日在美国华盛顿举行，中国国务院副总理汪洋与美国财政部长姆努钦、商务部长罗斯将共同主持对话。
据《澳门日报》7月18日援引中国官媒报道，中美全面经济对话是国家主席习近平及美国总统特朗普4月举行会谈后，宣布设立的新机制。中国商务部表示，中美将会总结经济合作百日计划所取得的积极成果，并讨论接下来的目标，双方还将就加强宏观经济政策协调、全球经济和治理以及共同关心的贸易投资问题进行讨论。
据香港《明报》7月17日题为《百日计划成果丰 贸易战危机暂息》的社评文章，中美贸易谈判百日计划已经截止，19日两国首轮全面经济对话将在美国首都华盛顿举行。中美双方都放出消息，百日计划进展顺利，目前两国正着手讨论“一年计划”。
现在看来，中美贸易战爆发的可能性越来越小。首先，今年以来人民币汇率和中国外汇储备都重拾升轨，令美方的“货币操控国”标签变成无的放矢。
其次，百日计划达成了10项早期收获，包括中国恢复进口美国牛肉、就进口美国液化天然气达成协议、中国允许在华外资金融公司提供信用评级服务等。
文章称，能源合作也成为中美在经贸领域新的突破口。
但必须看到，导致中美之间贸易摩擦以及爆发贸易战的潜在因素并未消除。而且特朗普有将贸易问题与朝鲜、台湾地区、南海等政治问题挂钩的倾向，而他近日威胁要就解决钢铁倾销问题采取措施，也给即将开锣的首轮中美全面经济对话蒙上阴影。
文章称，中美应着眼于创造两国未来经贸发展空间，积极创造更加公平的竞争环境，逐步消除结构性矛盾。两国应尽快重启双边投资协定谈判，推动市场双向开放。
另据香港《南华早报》网站7月18日报道，中国驻纽约总领事馆前商务参赞何伟文说已宣布的协议更多是“态度或探讨方式上的，而不是能解决实际问题的”。
他说对话之后美国也许会拿中国钢铁开刀，尽管其在美国进口钢铁中所占比例很小。
他说：“考虑到特朗普政府难以通过双边谈判解决全球产业链上的劳动力分工问题，贸易不平衡不可能完全扭转。但是两国的确需要加强合作并通过进一步对话管控分歧。”
报道称，特朗普竞选期间扬言要对中国采取强硬措施，包括把中国列为汇率操纵国。但是，4月与习近平会晤后他降低了调门。
中国对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉说：“百日计划是中国为了消除特朗普对华负面情绪提出的计划，事实证明它很成功。”
他说：“中国将努力增加从美国的进口，以此证明自己不追求贸易顺差。”他预测中美贸易不平衡最终将有所改善。
报道称，在今年5月底发布的一项贸易报告中，中国商务部列出了中美之间潜在的几个合作领域，并呼吁美国放宽对华实施的高科技产品出口管制。屠新泉说，北京将利用贸易让步来稳定与华盛顿之间的关系，但是这并不意味着在谈判桌上完全接受美国的要求。
他补充说：“这将是个不断变化的博弈过程。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost